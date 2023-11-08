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وزير الخارجية يستقبل مدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات

11/8/2023 3:06:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة، اليوم، عادل محمد درويش، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.

وتم خلال اللقاء، بحث جهود المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات في تعزيز التعاون العربي في مجال الاتصالات وخدمة مصالح الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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