وزير الخارجية يستقبل مدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات

وزير الخارجية يستقبل مدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات
التاريخ
11/8/2023 3:06:21 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة، اليوم، عادل محمد درويش، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.
وتم خلال اللقاء، بحث جهود المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات في تعزيز التعاون العربي في مجال الاتصالات وخدمة مصالح الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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