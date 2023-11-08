رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار يستقبل سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، اليوم، فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده لدى المملكة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، بسفير جمهورية الهند، وأكد على متانة العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية الهند الصديقة، والحرص على تنميتها لأفق أكثر نماءً على مختلف الأصعدة بما يعود بالنفع والازدهار على البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعاون المستمر ما بين الجانبين أثمر على مدار الأعوام عن العديد من المشاريع والأنشطة المشتركة، التي تصب نحو تحقيق التطلعات المنشودة.
من جانبه، عبّر فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين عن اعتزازه بما يربط مملكة البحرين وجمهورية الهند من أواصر وطيدة على مختلف الأصعدة، مشدداً على أهمية مواصلة العمل المشترك والتعاون من أجل تحقيق المزيد من المنجزات في مختلف المجالات وبالأخص الثقافية وبما يحقق المصالح المشتركة.
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