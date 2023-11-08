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رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار يستقبل سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين

11/8/2023 3:06:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، اليوم، فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده لدى المملكة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، بسفير جمهورية الهند، وأكد على متانة العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية الهند الصديقة، والحرص على تنميتها لأفق أكثر نماءً على مختلف الأصعدة بما يعود بالنفع والازدهار على البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعاون المستمر ما بين الجانبين أثمر على مدار الأعوام عن العديد من المشاريع والأنشطة المشتركة، التي تصب نحو تحقيق التطلعات المنشودة.

من جانبه، عبّر فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين عن اعتزازه بما يربط مملكة البحرين وجمهورية الهند من أواصر وطيدة على مختلف الأصعدة، مشدداً على أهمية مواصلة العمل المشترك والتعاون من أجل تحقيق المزيد من المنجزات في مختلف المجالات وبالأخص الثقافية وبما يحقق المصالح المشتركة.

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