وزير النفط والبيئة يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أشاد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بما تتميز به العلاقات الثنائية التاريخية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة، والذي يعكس الحرص المتبادل على بذل المزيد من العمل الدؤوب لتحقيق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير النفط والبيئة، السيد ايريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولا سيما في القطاعات النفطية والبيئية.

وخلال اللقاء أشار وزير النفط والبيئة إلى أهمية إيجاد سبل تعزيز الاستثمار بين الجانبين لما تمتلكه الشركات الفرنسية من خبرات وتقنيات حديثة تسهم في تطوير قطاع الطاقة في المملكة، متمنياً للسفير كل التوفيق والنجاح في عمله الدبلوماسي في مملكة البحرين وتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه أعرب ايريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لوزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تم استعراضه من مواضيع مشتركة تسهم في تعزيز التعاون الإيجابي بين البلدين الصديقين، مثمناً ما وصلت إليه المملكة من تطور ونماء وازدهار في جميع المجالات.