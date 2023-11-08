وزير النفط والبيئة يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) أشاد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بما تتميز به العلاقات الثنائية التاريخية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة، والذي يعكس الحرص المتبادل على بذل المزيد من العمل الدؤوب لتحقيق المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير النفط والبيئة، السيد ايريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولا سيما في القطاعات النفطية والبيئية.
وخلال اللقاء أشار وزير النفط والبيئة إلى أهمية إيجاد سبل تعزيز الاستثمار بين الجانبين لما تمتلكه الشركات الفرنسية من خبرات وتقنيات حديثة تسهم في تطوير قطاع الطاقة في المملكة، متمنياً للسفير كل التوفيق والنجاح في عمله الدبلوماسي في مملكة البحرين وتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبه أعرب ايريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لوزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تم استعراضه من مواضيع مشتركة تسهم في تعزيز التعاون الإيجابي بين البلدين الصديقين، مثمناً ما وصلت إليه المملكة من تطور ونماء وازدهار في جميع المجالات.
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