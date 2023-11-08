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وزير الشؤون القانونية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

11/8/2023 3:06:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية، بمكتبه في مقر الوزارة، أليستر لونج سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أكّد وزير الشؤون القانونية على متانة العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، منوهاً بأهمية مواصلة الدفع بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى أثناء اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال القانوني والتشريعي، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه ثمّن أليستر لونج سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين ما وصلت إليه علاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من مستويات متميزة في شتى الأصعدة، ومتمنياً لمملكة البحرين دوام الرفعة والتقدم والازدهار.

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