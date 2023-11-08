وزير الشؤون القانونية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية، بمكتبه في مقر الوزارة، أليستر لونج سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكّد وزير الشؤون القانونية على متانة العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، منوهاً بأهمية مواصلة الدفع بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
كما جرى أثناء اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال القانوني والتشريعي، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه ثمّن أليستر لونج سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين ما وصلت إليه علاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من مستويات متميزة في شتى الأصعدة، ومتمنياً لمملكة البحرين دوام الرفعة والتقدم والازدهار.
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