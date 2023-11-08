استعادة الأعضاء التالفة بمساعدة «غرسات الذاكرة الشكلية»

ابتكر علماء الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية، غرسات بوليمر قابلة للتحلل الحيوي، مع تأثير ذاكرة الشكل، ويمكن تصميمها بالشكل المطلوب أثناء التحضير للجراحة، وفق صحيفة «إزفيستيا».

وتشير بولينا كوفاليوفا المهندسة في المركز العلمي التعليمي للهندسة الطبية الحيوية بالجامعة، في حديث إلى صحيفة «إزفيستيا»، إلى أنه يمكن تصغير الشكل، ومن ثم إدخاله إلى الجسم من خلال ثقوب دقيقة. وبعد أن يتخذ الموضع المطلوب، ستستقيم المواد الجديدة من تلقاء نفسها، وتأخذ الشكل المبرمج.

وتقول: «يعود هذا التأثير إلى بنية المادة المعدلة، التي في الظروف العادية، تحتوي سلاسلها الجزيئية على أجزاء زجاجية ناعمة وصلبة متطابقة. تصبح الأجزاء الناعمة بعد تسخينها لزجة وسائلة، ما يسمح بإعطائها الشكل المطلوب وتبريدها. وعند إعادة تسخينها، تطلق الأجزاء الناعمة الطاقة المخزنة، وتستعيد مظهرها الأصلي».

ووفقاً لها، تتميز بوليمرات الذاكرة الشكلية مقارنة بالمواد المعدنية المماثلة، بكونها أكثر ليونة، ومن السهل التحكم بها. بالإضافة إلى ذلك هذه البوليميرات قابلة للتحلل عند عدم وجود حاجة لها.

وتجدر الإشارة إلى أن أساس المواد الجديدة، هي مادة البولياكتيد، التي تصنع منها الخيوط المستخدمة في خياطة الجروح، وأثبتت توافقها الجيد مع الأنسجة الحية.





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