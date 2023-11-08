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الذكاء الاصطناعي يتنبأ بتلف مفاصل اليدين

11/8/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهر بحث جديد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحدد بدقة وتتنبأ بتلف المفاصل في الأشعة السينية لليدين، للمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي.

واستخدم الباحثون خوارزمية تعتمد على الشبكة العصبية التلافيفية تسمى «يولو»، وهو نوع من نماذج الذكاء الاصطناعي مُصمم خصيصاً لاكتشاف الأشياء في الوقت الفعلي في الصور، ومقاطع الفيديو، ومعروف بالسرعة والكفاءة، في معالجة الصور.

واستخدم الباحثون نسخة حديثة من «يولو في 516»، والتي أظهرت أنها أكثر دقة بنسبة 90 % في اكتشاف مفاصل اليد، والذي تم تدريبه للكشف عن المفاصل في 240 تدريباً و89 صورة شعاعية.

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