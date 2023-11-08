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قلة النوم وراثة

11/8/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجدت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة علم نفس الطفل والطبّ النفسي أنَّ المتغيرات الجينية المرتبطة بالأرق ومدة النوم لدى البالغين، ممكن أن تؤثر أيضاً على نوعية وكمية النوم لدى أطفالهم.

وأظهرت الدراسة أنَّ القابلية الوراثية لقلة النوم تنتقل من الآباء إلى الأبناء، حيث لاحظ الباحثون أن جينات الأرق، أصبحت سمة وراثية قد تستمر طول العمر.

الدراسة التي أُجريت على أكثر من ألفي طفل من أصل أوروبي، كشفت أن الأطفال الذين لديهم استعداد وراثي للأرق يعانون من مشاكل نوم شبيهة بالأرق مثل الاستيقاظ المتكرر أو صعوبة بدء النوم، كما ذكرت أمهاتهم؛ في حين أن أولئك الذين لديهم استعداد وراثي للنوم لفترة أطول كانت لديهم مدة نوم أطول ولكنهم كانوا أيضاً أكثر استيقاظاً أثناء الليل في مرحلة المراهقة.

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