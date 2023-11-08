«سول دي إكس بي» يجمع في دبي نخبة من فناني العالم

يستضيف حي دبي للتصميم مهرجان سول دي إكس بي، الذي تنطلق فعالياته من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.

ويحيي المهرجان الثقافي هذا العام الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس فن الهيب هوب، حيث يستضيف نخبة من ألمع نجوم المنطقة والعالم وأبرز الشخصيات الشهيرة في عالم الهيب هوب، مثل الفنان الشهير بستا رايمز، والذي يستعد للظهور في الليلة الختامية يوم 10 ديسمبر المقبل. ويشتهر بستا رايمز بكونه أحد أوائل فناني الهيب هوب منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث يمتلك سجلاً حافلاً من الأغاني من ضمنها أغاني برفقة كلٍ من جانيت جاكسون وماريا كاري وليل واين.

كما يشهد يوم 9 ديسمبر ظهور النجم العالمي جاداكيس، والذي يقدم أول عروضه في دولة الإمارات على المنصة الرئيسية للمهرجان، إلى جانب توب نويجوي والأسطورة بيج دادي كاين. كما يؤدي الفنان السوداني أوديسي عرضاً مميزاً خلال مهرجان سول دي إكس بي، الذي لطالما اشتهر بمزج عناصر موسيقى الجاز والفانك والجو-جو مع فن الهيب هوب، وذلك بالإضافة إلى منسق الأغاني موسيقى الهيب هوب الشهير دي جي شادو. كما ستشارك في الفعالية على المسرح الرئيسي الفنانة السودانية نادين الروبي التي تقيم في القاهرة وتُعد إحدى أبرز فنانات الراب والهيب هوب والنيو سول في المنطقة.

ويستضيف المهرجان أيضاً يوم 10 ديسمبر المقبل كلاً من الفنانة العالمية سامبا ذا جريت؛ وعمر أفندم، مغني الراب والشاعر السوري. كما تشهد الفعالية هذا العام إقامة حفل ميكس تيب الإمارات، وهو عرض لفناني الراب في المنطقة مثل ذا ريسيبي وتاك وطيب سانتو وماكسي زي ومو فلو، والذي يستضيفه الفنان مازي من شركة ديف جام.

ويسهم هذا المهرجان المرتقب، والذي يجري تنظيمه بدعمٍ كبير من شريكيه الاستراتيجيين، حي دبي للتصميم وجدول فعاليات دبي، الموقع الرسمي لمختلف الفعاليات التي تستضيفها مدينة دبي، في تعزيز الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتجارية على مستوى المنطقة. وبدوره، يواصل مهرجان سول دي إكس كل عام ترسيخ مكانته على الصعيد العالمي في العديد من المجالات، حيث بات يلعب دوراً ملحوظاً في دعم وتمكين المواهب الناشئة بالتعاون مع ألمع النجوم، فضلاً عن اعتباره منصةً فنية رائدة تتيح للشركات التواصل فيما بينها والتفاعل مع جمهورها الشاب. ويستمتع الحضور في المهرجان بعروض الأداء المميزة التي يقدمها أشهر النجوم والمواهب الناشئة على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية، بما يشمل كبرى شركات الأزياء الرياضية والأزياء العصرية وأفضل المصممين وصناع الأزياء المستقلين من المنطقة والعالم.