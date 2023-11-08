ابتكارات المواهب المحلية تحترف الاستدامة والتصميم الصديق للبيئة

ارتكزت النسخة العاشرة من أسبوع دبي للتصميم على طرح رؤى متجددة لمستقبل الفنون المستدامة، التي تسير بالتوازي مع مساراتها العالمية نحو ثورة فنية تخزل قصصاً من تاريخ الحضارات. وفي الوقت ذاته، تشجع على الابتكار تحت مظلة الاقتصاد الإبداعي، التي تشجع المواهب المحلية على الاستفادة من معطيات البيئات الطبيعية والخامات القابلة لإعادة التدوير، لاكتشاف أبعاد متجددة بالحركة والمرونة، إلى جانب التجريب كمصدر مستحدث مع التطورات التكنولوجية والمعرفية.

مواهب محلية

وعن تجليات الاستدامة وارتباطها بمسارات الاقتصاد الإبداعي في إمارة دبي، تؤكد ناتاشا كاريلا، مديرة البرامج في أسبوع دبي للتصميم: «إن دبي تعد اليوم بمثابه مركز للتصميم والثقافة ورعاية المواهب الإبداعية في الشرق الأوسط. ومن جانب آخر، يوفر أسبوع دبي للتصميم فرصة فريدة للمصممين من جميع أنحاء المنطقة لعرض أعمالهم أمام جمهور عالمي، كما أنه منصة للخطاب النقدي، وتعزيز التصميم المسؤول والمؤثر وتشجيع المصممين على النظر في الآثار أو التداعيات الأوسع لعملهم؛ من الممارسات التقليدية والتقنيات الناشئة إلى الاستدامة البيئية وحلول التأثير الاجتماعي التي يقودها التصميم كما نلاحظ أن معظم التصاميم التي تم تنفيذها من قبل المواهب المحلية الناشئة تتمحور حول فكرة الاستدامة، التي هي بكل تأكيد هي محور اهتمام وتقدير عالمي أيضاً، حيث يجلب الحدث لمجتمع التصميم وعامة الناس تجربة غامرة للثقافة والفنون».

تعليم متصل

وحول إطلاق معهد دبي للتصميم والابتكار، الذي يقدم أول بكالوريوس تصميم متعدد التخصصات في المنطقة برنامجاً متكاملاً وتفاعلياً من الفعاليات القائمة على الاستدامة خلال أسبوع دبي للتصميم، الذي سيتخلل ورش عمل إبداعية ومعارض دورية وسلسلة من جلسات الحوار التي ستركز على التصميم، قال محمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: إننا نؤمن بضرورة اتصال التعليم في الفصول الدراسية بالعالم الحقيقي. لا تزال المحاضرات جزءاً أساسياً من كيفية إرشاد أعضاء هيئة التدريس للطلاب بشأن حلول مشكلات الحياة الواقعية، إلا أن المشاريع والمبادرات هي طريقة التعليم الفعلية المتبعة في مناهجنا الدراسية القائمة على التصميم والابتكار. توفر مشاركتنا في أسبوع دبي للتصميم للزوار فرصة الاطلاع على مناهجنا الدراسية والتزامنا بتعزيز المهارات والتفكير في المستقبل.

تطوير مهني

وبما يتعلق بأهمية برامج التطوير المهني في إثراء تجارب المصممين، والصناعيين والفنانين الناشئين الذين يقيمون ويعملون في الإمارات أكد ليسا باليتشغار نائب مدير تشكيل أن أسبوع دبي للتصميم، يعد من المنصات الملهمة التي تدعم اشتغالات وبرامج التطوير المهني، ومن ضمنها برنامج «تنوين»، الذي ومنذ انطلاقته عام 2014 بتدريب نحو 36 من محترفي التصميم، وذلك في بداية حياتهم المهنية، وتم إنتاج 49 تصميماً أصيلاً لقطع أثاث وأجهزة إنارة تم تطويرها وتصنيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما جرى عرض 23 من هذه القطع المحدودة على جامعي القطع المتميزة عبر «مجموعة تنوين» للأثاث وأجهزة الإنارة، حيث يتم سنوياً اختيار أربعة فنانين للمشاركة في التجارب والتعلّم، بما في ذلك تطوير المنتجات، ابتداءً من تكوين فكرتها، ووصولاً إلى إبداع المنتجات النهائية، تبدأ من ابتكار النماذج الأولية من مجموعة الموارد المحلية المستدامة دون سواها، بالتعاون مع من الشركات المصنّعة المحلية وأصحاب الحرف.

الفن البيئي

وتحت إشراف القيمة والفنانة فاطمة المحمود، قدمت 30 موهبة محلية منتجات وتصاميم تستند على المواد الصديقة للبيئة وأثرها الاجتماعي المنشود ضمن النسخة الـ 4 من معرض «مصممين من الإمارات»، التي تعد واحدة من الفعاليات الرئيسية لأسبوع دبي للتصميم، وتعليقاً على مسارات التصميم من وحي مدرسة الفن البيئي تقول فاطمة: «إن مفهوم الفن البيئي يبحث في إنعاش الحركة الجمالية وأبعادها في المشروع الفني ضمن إيقاع النظام الأيكولوجي والقائم على استخدام عناصر وخامات مهملة بهدف تفعيل لغتها البصرية إلى شعور يلامس الواقع لدى المتلقي مما يسهم في تسليط الضوء على جوهر تلك الأعمال، وفهم تراكيبها المادية المصنوعة عبر أساليب غير تقليدية والتزاوج بين الحداثة من منظور إبداعي وأصاله المضمون المحاكي للحواس البصرية وللتوازن البيئي، الذي قد يمهد الطريق لتبادل ثقافي مستدام، كما تضمن تقديراً محلياً ودولياً للمبدعين المقيمين في الإمارات».

التصنيع الرقمي

وتشير المهندسة والباحثة المعمارية مروة عبدالرحيم إلى أن الاستدامة، في الأصل، تدلل على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتعارضة، حاجة المجتمع إلى التقدم تقنياً واقتصادياً، والحاجة إلى حماية البيئة الطبيعية.

وفي سياق أهمية العمل المشترك لتعزيز قيمة التصميم وبيئة الابتكار الملهم، تشارك الفنانة مريم العطار والمهندس الكهربائي محمد النجار ضمن برنامج التطوير المهني«تنوين»عبر تصميم «دروب»، الذي يعكس إمكانات الاقتصاد الدائري بجميع مكوناته، حيث يؤكد النجار أن دولة الإمارات تزخر بالموارد والمهارات والمعارف ومن خلال التصميم المحلي والتعاون، سنفتح أمامنا آفاقاً جديدة من الأفكار والاتجاهات. وسيسهم هذا النهج في اكتشاف إمكانات المواد الأخرى في المستقبل.

وترى مريم العطار أن الممارسات التقليدية جوهر تراث دولة الإمارات، حيث تعمد هذه الممارسات إلى استخدام المواد لأغراض متعددة. وباتت هذه القيم اليوم محوراً للتصاميم المستدامة المعاصرة، والتي نسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها تمثيلاً لمفاهيم إعادة الاستخدام وإعادة التوظيف وإعادة التدوير والحدّ من النفايات. لقد علّمنا برنامج تصميم «تنوين» ألا نتخاذل أبداً، وأن نظل مخلصين لرؤيتنا، وأن نتابع السعي نحو تحقيق أهدافنا متجاوزين العقبات التي تعترض طريقنا وألا نستسلم أبداً!

مصباح الحناء

وتشير المصممة والفنانة الإماراتية وفاء الفلاحي إلى أن تصميمها، الذي يعرض ضمن إصدار محدود خلال فعاليات أسبوع دبي للتصميم يعكس اهتمامها بالتجربة والاكتشاف وقالت: لطالما كان دمج الاستدامة في ممارساتي الفنية محط اهتمام كبير لدي. وأطمح إلى التعمق في دراسة تطبيقها بطرق مختلفة خلال مسيرتي الفنية، ومن جانب آخر تعكس مادة الحناء التي اخترتها كمادة أساسية انطلق منها تصميمي «مصباح» جذور ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.



نفايات بلاستيكية

ومن جانبها، قالت المصممة تشينارا درويش: خلال بحثي تتبعت المعامل المحلية التي تعيد تدوير النفايات البلاستيكية، وحظيت بمناقشات مثمرة، وتعرفت على ممارساتهم الإدارية. كان تعاوني الرئيسي مع شركة عائلتي، التي تصنع المنتجات البلاستيكية المتعلقة بقطاعي الملاحة والبناء. لقد أعطاني هذا فرصة لمعرفة المزيد عن دورة حياة المنتجات. يطمح المصنع إلى تطوير منتجات جديدة من النفايات الملاحية الصناعية التي يخزنها. قبل انضمامي إلى «تنوين»، بدأت في تطوير علامة تجارية تصنع أثاث الأطفال من النفايات البلاستيكية.