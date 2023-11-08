دبي أوبرا تسدل الستار عن «مهرجان موزاييك الدولي»



أسدلت دبي أوبرا، أخيراً، الستار عن الدورة الأولى من مهرجان موزاييك الدولي للرقص، الذي أقيم احتفاء بتاريخ الفنون الأدائية وأصالتها عبر التاريخ.

وتضمن المهرجان العديد من العروض العالمية وفي مقدمتها مشروع بلوم للرقص لنجمة الباليه العالمية ناتاليا أوسيبوفا الأشهر في جيلها. وقدمت أوسيبوفا عروضاً منفردة وثنائية تنتمي إلى مدارس الباليه الكلاسيكية الشهيرة، وصولاً إلى الرقصات المعاصرة. وشارك في المهرجان مجموعة من أشهر راقصي ونجوم الباليه من الباليه الملكية والوسط المسرحي المرموق في لندن، ومنهم الراقص ومصمم الرقصات الأمريكي البارز جيسون كيتلبرجر الذي ترك بصمته على عالم الرقص المعاصر.

أيقونات عالمية

وشمل المهرجان عروضاً استثنائية من كلاسيكيات فن الباليه ويبرز منها «جيزيل أكت»، و«با دو دو»، إلى جانب «وذا داينج سوان»، إضافة إلى مجموعة مختارة من أعمال الباليه المعاصرة، ومنها عرض «فالس تريست» الشهير لمصمم الرقصات الكلاسيكية المعاصرة أليكسي راتمانسكي، وعرض «قطب» من إبداع الفنان المعاصر سيدي العربي الشرقاوي، المعروف بتعاونه مع أيقونات فنية عالمية، مثل بيونسيه وألانيس موريسيت.



5 سنوات

عن أهمية الحدث العالمي الذي استضافته دبي ويقام المرة الأولى في الشرق الأوسط قال فاليري كوبيتشن، مؤسس مهرجان موزاييك الدولي للرقص لــــ«البيان»: إن دبي باتت اليوم مركزاً عالمياً للتميز في الباليه، حيث اختار مهرجان موزاييك الدولي للرقص دبي أوبرا لاستضافة العروض على مدى السنوات الخمس المقبلة ونسعى لتقديم المزيد من التجارب الجذابة في المستقبل.

مسابقة سنوية

وأضاف فاليري: يقدم المهرجان بدءاً من العام المقبل مسابقة سنوية متميزة لاستقطاب شركات البالية الرائدة في أنحاء العالم. ويضمن الموسم الأول من الفعالية أجواء حماسية متميزة مع تقديم جائزة ضخمة بقيمة 350,000 دولار أمريكي. ويجب على المشاركين تقديم عروض تدور في موضوع جديد يتم اختياره كل عام، باستخدام مجموعة متنوعة من أنماط وتقنيات الباليه.

خطوة مهمة

وتعليقاً على مشاركتها في المهرجان، قالت ناتاليا أوسيبوفا، راقصة الباليه الرئيسة في فرقة الباليه الملكية في لندن لــــ«البيان»: «تشكل مشاركتي وتقديم مشروع بلوم للرقص في دبي وتحديداً على خشبة مسرح دبي أوبرا خطوة مهمة أسعى عبرها إلى استقطاب الفنانين والمخرجين ومصممي الرقصات من مختلف المسارح الدرامية، فيستعرض كل منهم مجموعة واسعة من أنماط الفنون ومنها الكلاسيكية المعاصرة والحداثية والباليه الكلاسيكي. ونتعاون على تصميم لوحات راقصة مبتكرة تجمع بين مواهب الراقصين والأفكار الإبداعية لفريق العمل بما يعزز تنوع مشهد فنون الرقص ويتيحه لشريحة أوسع من الجمهور».

مسيرة رودولف

ويحظي الجمهور في المهرجان بفرصة استثنائية لمشاهدة إبداعات الراقص العالمي الشهير الراحل رودولف نورييف عبر جيل جديد من الراقصين المبدعين، فيجتمع نجوم الباليه من أنحاء العالم لاستكشاف المعالم البارزة في مسيرة رودولف المهنية مع مجموعة من العروض الجديدة والمعاصرة التي يؤديها نخبة من النجوم العالميين من أشهر مؤسسات الباليه، مثل الباليه الملكية وباليه شتوتغارت وباليه نيويورك سيتي وباليه أوبرا باريس وباليه فيينا ستيت.