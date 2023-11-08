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كريسبو أبرز ثلاثة أسماء مرشحة لخلافة شرودر في تدريب العين

11/8/2023 3:00:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لم يكد العين يعلن
اعفاء
المدرب الهولندي الفريد شرودر عن مهمة قيادة الفريق حتى تناقلت وسائل اعلام وتقارير أخبارية أسماء عدد من المدربين لقيادة الفريق البنفسجي خلال الفترة المقبلة أبرزهم المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو،
والروماني رازفان لوشيسكو، والفرنسي هيرفي رينارد.

و فيما لم يتسن الحصول على معلومات دقيقة بهذا الشأن من مصادر مسؤولة بشركة
الكرة العيناوية والتي أكدت أن الإعلان عن اسم المدرب الجديد سيتم في غضون
الساعات القليلة المقبلة، أكد الصحافي فابريزيو روميرو المتخصص في انتقالات كرة القدم، أن المدرب الأرجنتيني كريسبو اقترب كثيرا من تولى مهمة تدريب فريق العين، وهو ما قابلته الجماهير العيناوية في منصات التواصل الاجتماعي باحتجاجات كبيرة بحجة أن هذا المدرب خاض تجربة فاشلة مع نادي الدحيل القطري .

وفي الموسم الماضي توج كريسبو
مع
الدحيل القطري بلقب الدوري، وكأس قطر وكأس أريدُ، كما قاده لنصف نهائي دوري أبطال آسيا لكنه خسر
أمام الهلال السعودي
بنتيجة كبيرة بلغت سبعة أهداف نظيفة في فبراير الماضي، وتم انهاء عقده في شهر أكتوبر الماضي بعد تراجع نتائج الفريق وتضاؤل فرصه في دوري أبطال آسيا بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام بيرسيبوليس الإيراني.

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