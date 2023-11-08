Thursday, 09 November 2023 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العين يتوصل لاتفاق مبدئي مع المدرب كريسبو

11/8/2023 3:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الكرة بنادي العين توصلها لاتفاق مبدئي مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو لقيادة الفريق بالفترة المقبلة خلفا للمدرب الهولندي الفريد شرودر الذي تم انهاء تعاقده بالتراضي.

وينتظر أن يصل المدرب الجديد إلى الدولة خلال اليومين المقبلين لتوقيع الاتفاق النهائي ومباشرة مهامه في قيادة الفريق البنفسجي، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل قيمة
ومدة العقد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN08112023000110011019ID1107396526

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث