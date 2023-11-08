العين يتوصل لاتفاق مبدئي مع المدرب كريسبو

أعلنت شركة الكرة بنادي العين توصلها لاتفاق مبدئي مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو لقيادة الفريق بالفترة المقبلة خلفا للمدرب الهولندي الفريد شرودر الذي تم انهاء تعاقده بالتراضي.

وينتظر أن يصل المدرب الجديد إلى الدولة خلال اليومين المقبلين لتوقيع الاتفاق النهائي ومباشرة مهامه في قيادة الفريق البنفسجي، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل قيمة

ومدة العقد.

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