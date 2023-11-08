العين يتوصل لاتفاق مبدئي مع المدرب كريسبو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة الكرة بنادي العين توصلها لاتفاق مبدئي مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو لقيادة الفريق بالفترة المقبلة خلفا للمدرب الهولندي الفريد شرودر الذي تم انهاء تعاقده بالتراضي.
وينتظر أن يصل المدرب الجديد إلى الدولة خلال اليومين المقبلين لتوقيع الاتفاق النهائي ومباشرة مهامه في قيادة الفريق البنفسجي، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل قيمة
ومدة العقد.
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