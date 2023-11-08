حرمان مشجع من دخول ملاعب الدوري الإنجليزي لمدة 3 سنوات بسبب إساءة عنصرية للكوري سون

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي توتنهام وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف مشجع لفريق زائر لمدة 3 سنوات بسبب إساءة عنصرية لمهاجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.
حدثت الواقعة خلال مباراة توتنهام أمام ضيفه كريستال بالاس (1-0) في شهر مايو الماضي.
وألقت الشرطة القبض على المشجع ووجهت له تهمة ارتكاب جريمة عنصرية.
وحكم على المشجع، الذي أقر بالذنب، في بادئ الأمر بقضاء 60 ساعة في خدمة المجتمع مع غرامة مالية.
لكن الشرطة طعنت على الحكم الأصلي بعد أن أثار توتنهام مخاوف بشأن التساهل، مما أدى إلى إصدار أمر الإيقاف.
وقال توتنهام في بيان إن "النادي لا يتسامح مع التمييز بكل أشكاله وصوره، وسيسعى دائما إلى اتخاذ أقوى إجراء ممكن ضد أي شخص يتورط في حوادث عنصرية".
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