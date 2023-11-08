حرمان مشجع من دخول ملاعب الدوري الإنجليزي لمدة 3 سنوات بسبب إساءة عنصرية للكوري سون

أعلن نادي توتنهام وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف مشجع لفريق زائر لمدة 3 سنوات بسبب إساءة عنصرية لمهاجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

حدثت الواقعة خلال مباراة توتنهام أمام ضيفه كريستال بالاس (1-0) في شهر مايو الماضي.

وألقت الشرطة القبض على المشجع ووجهت له تهمة ارتكاب جريمة عنصرية.

وحكم على المشجع، الذي أقر بالذنب، في بادئ الأمر بقضاء 60 ساعة في خدمة المجتمع مع غرامة مالية.

لكن الشرطة طعنت على الحكم الأصلي بعد أن أثار توتنهام مخاوف بشأن التساهل، مما أدى إلى إصدار أمر الإيقاف.

وقال توتنهام في بيان إن "النادي لا يتسامح مع التمييز بكل أشكاله وصوره، وسيسعى دائما إلى اتخاذ أقوى إجراء ممكن ضد أي شخص يتورط في حوادث عنصرية".





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