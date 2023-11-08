أفشة يطرح قميص نهائي أفريقيا في المزاد ويخصص العائد لصالح فلسطين

أعلن محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي المصري، عن طرح القميص الذي سجل به هدف حسم بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 لصالح فريقه في المباراة الشهيرة أمام الزمالك، للمزاد العلني مع تخصيص العائد لدعم فلسطين.

وقال أفشة في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء، إن قميص نهائي أفريقيا أمام الزمالك 2020، سيتم طرحه للبيع في المزاد العلني لصالح الأشقاء في فلسطين.

وأضاف :"هذا أقل شيء يمكنني تقديمه لشعب فلسطين، القميص هو الأغلى في مسيرتي وتاريخي لكن نحن معهم بكل شيء "

وأوضح أنه لا يهتم بالألقاب الفردية بقدر تحقيق الفوز لفريقه الأهلي في جميع المسابقات وأخرها اليوم أمام سيراميكا بالدوري المصري.

وبالحديث عن مباراة الأهلي وسيراميكا والتي سجل فيها هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، قال اللاعب: "حققنا الأهم بالحصول على النقاط الثلاث بغض النظر عن من يسجل الهدف،

خوض 200 مباراة بقميص الأهلي في 4 سنوات أمر مهم للغاية".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة بفارق نقطة خلف بيراميدز المتصدر، الذي لعب ست مباريات فيما لعب الأهلي أربع مباريات .

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