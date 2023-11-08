Thursday, 09 November 2023 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية.. ثلاث قمم لبحث الوضع في غزة تبدأ الجمعة

11/8/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف العاصمة السعودية الرياض بدءاً من بعد غد الجمعة وعلى مدى ثلاثة أيام ثلاث قمم تتركز مناقشاتها على سبل إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة.

وقالت مصادر في الخارجية السعودية إن أولى القمم ستكون قمة سعودية-أفريقية ستبحث المستجدات على الساحة الإقليمية خاصة تطورات الأحداث في غزة إلى جانب التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة بين الجانبين.

وكان أول الواصلين إلى الرياض اليوم الرئيس آداما بارو رئيس جامبيا والوفد المرافق له للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.

وكان من المقرر عقد قمة عربية-إفريقية يوم السبت إلا أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت أمس تأجيلها على خلفية التطورات الحالية في قطاع غزة.

وتعقد يوم السبت القمة العربية الطارئة بهدف التوصل إلى رأي عربي موحد إزاء الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة حماس والدفع نحو إدخال المزيد من المساعدات، ووقف التصعيد في قطاع غزة وتبني موقف رافض للدعوات الإسرائيلية لنزوح الفلسطينيين سواء داخلياً "من شمال قطاع غزة إلى جنوبه" أو إلى دول مجاورة كمصر والأردن.

كما ستبحث القمة سبل مساعدة الشعب الفلسطيني على مواجهة هذه التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والتحرك العربي على المستوى الدولي؛ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وستعقد قمة إسلامية طارئة تضم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أيضاً يوم الأحد، بناء على دعوة من السعودية بصفتها رئيسة القمة الحالية لبحث الحرب على غزة.

وقالت المنظمة في منشور عبر منصة "إكس": "تعقد منظمة التعاون الإسلامي قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك يوم الأحد 12 نوفمبر في مدينة الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN08112023000110011019ID1107396523

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث