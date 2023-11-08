السعودية.. ثلاث قمم لبحث الوضع في غزة تبدأ الجمعة

تستضيف العاصمة السعودية الرياض بدءاً من بعد غد الجمعة وعلى مدى ثلاثة أيام ثلاث قمم تتركز مناقشاتها على سبل إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة.

وقالت مصادر في الخارجية السعودية إن أولى القمم ستكون قمة سعودية-أفريقية ستبحث المستجدات على الساحة الإقليمية خاصة تطورات الأحداث في غزة إلى جانب التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة بين الجانبين.

وكان أول الواصلين إلى الرياض اليوم الرئيس آداما بارو رئيس جامبيا والوفد المرافق له للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.

وكان من المقرر عقد قمة عربية-إفريقية يوم السبت إلا أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت أمس تأجيلها على خلفية التطورات الحالية في قطاع غزة.

وتعقد يوم السبت القمة العربية الطارئة بهدف التوصل إلى رأي عربي موحد إزاء الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة حماس والدفع نحو إدخال المزيد من المساعدات، ووقف التصعيد في قطاع غزة وتبني موقف رافض للدعوات الإسرائيلية لنزوح الفلسطينيين سواء داخلياً "من شمال قطاع غزة إلى جنوبه" أو إلى دول مجاورة كمصر والأردن.

كما ستبحث القمة سبل مساعدة الشعب الفلسطيني على مواجهة هذه التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والتحرك العربي على المستوى الدولي؛ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وستعقد قمة إسلامية طارئة تضم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أيضاً يوم الأحد، بناء على دعوة من السعودية بصفتها رئيسة القمة الحالية لبحث الحرب على غزة.

وقالت المنظمة في منشور عبر منصة "إكس": "تعقد منظمة التعاون الإسلامي قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك يوم الأحد 12 نوفمبر في مدينة الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني".

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