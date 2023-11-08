Thursday, 09 November 2023 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جنوب أفريقيا تعتزم استدعاء السفير الإسرائيلي لتوبيخه رسمياً

11/8/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن زين دانجور مدير عام إدارة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء أن البلاد ستستدعي السفير الإسرائيلي إلياف بيلوتسركوفسكي لتصدر إليه "توجيها" أو توبيخا رسميا.

وقال دانجور في رسالة نصية لرويترز "نأمل أن يتم هذا الإجراء اليوم. لست واثقا من توقيت حضوره".

ولم يخض دانجور في تفاصيل حول الإجراء، ولم يحدد سبب التوبيخ.

وانتقدت جنوب أفريقيا السفير الإسرائيلي هذا الأسبوع على خلفية تعليقات عامة أدلى بها، لكنها لم تحدد ما قاله.

واستدعت جنوب أفريقيا قبل أيام دبلوماسييها من إسرائيل لتقييم علاقتها معها وسط ارتفاع في عدد القتلى والمصابين من بين المدنيين بسبب حربها مع حركة (حماس) في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور يوم الاثنين "يدلي سفير إسرائيل بعدد من التعليقات ... من دون أن يتناقش إطلاقا مع أي من الأعضاء الكبار بحكومة جنوب أفريقيا".

وأضافت "لا أعلم إن كان هذا بسبب (أن هذه) دولة أفريقية وأنهم لا يحترموننا، لكنه شيء لا ينبغي لنا التسامح معه".

ولم ترد سفارة إسرائيل في جنوب أفريقيا على طلب للتعليق.

وتؤيد جنوب أفريقيا السلام في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، كما أنها تساند الفلسطينيين الذين سبق أن شبهت محنتهم بما واجهته في مرحلة الفصل العنصري التي انتهت عام 1994.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN08112023000110011019ID1107396522

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث