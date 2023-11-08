جنوب أفريقيا تعتزم استدعاء السفير الإسرائيلي لتوبيخه رسمياً

أعلن زين دانجور مدير عام إدارة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء أن البلاد ستستدعي السفير الإسرائيلي إلياف بيلوتسركوفسكي لتصدر إليه "توجيها" أو توبيخا رسميا.

وقال دانجور في رسالة نصية لرويترز "نأمل أن يتم هذا الإجراء اليوم. لست واثقا من توقيت حضوره".

ولم يخض دانجور في تفاصيل حول الإجراء، ولم يحدد سبب التوبيخ.

وانتقدت جنوب أفريقيا السفير الإسرائيلي هذا الأسبوع على خلفية تعليقات عامة أدلى بها، لكنها لم تحدد ما قاله.

واستدعت جنوب أفريقيا قبل أيام دبلوماسييها من إسرائيل لتقييم علاقتها معها وسط ارتفاع في عدد القتلى والمصابين من بين المدنيين بسبب حربها مع حركة (حماس) في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور يوم الاثنين "يدلي سفير إسرائيل بعدد من التعليقات ... من دون أن يتناقش إطلاقا مع أي من الأعضاء الكبار بحكومة جنوب أفريقيا".

وأضافت "لا أعلم إن كان هذا بسبب (أن هذه) دولة أفريقية وأنهم لا يحترموننا، لكنه شيء لا ينبغي لنا التسامح معه".

ولم ترد سفارة إسرائيل في جنوب أفريقيا على طلب للتعليق.

وتؤيد جنوب أفريقيا السلام في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، كما أنها تساند الفلسطينيين الذين سبق أن شبهت محنتهم بما واجهته في مرحلة الفصل العنصري التي انتهت عام 1994.





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