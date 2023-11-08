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قائد عام شرطة رأس الخيمة يشيد بالهوية الجديدة للإسعاف الوطني

11/8/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة بهوية الإسعاف الوطني المؤسسية الجديدة خلال فعالية استضافتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مؤكداً أن الهوية الجديدة ستعزز مستوى الخدمات الطبية الطارئة في الإمارة والاستجابة السريعة وفق أعلى المعايير الدولية.
جاء ذلك في إطار سلسلة الزيارات التي ينظمها الإسعاف الوطني للتعريف بهويته المؤسسية الجديدة عقب انضمامه تحت قيادة الحرس الوطني.

وجمع الحدث الشركاء الاستراتيجيين ضمن قطاع الطوارئ بالإمارة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتوحيد الجهود وفق روح الفريق الواحد بما يرتقي بالخدمات الطارئة المقدمة في الإمارة.

وحضر الفعالية اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعبدالله الخاطري عن مدير مركز رأس الخيمة التابع للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وإبراهيم النعيمي عن مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في رأس الخيمة وعدد من كبار الضباط في شرطة رأس الخيمة والمسؤولين في الإسعاف الوطني.

وثمن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة الدور الرائد والمشاركة الفاعلة التي يقدمها الإسعاف الوطني في تعزيز الخدمات الطبية الطارئة والمساهمة في إنقاذ أرواح الآخرين. وأكد أن الهوية المؤسسية الجديدة للإسعاف الوطني تسهم في تحقيق قفزة نوعية في الارتقاء بمستويات الخدمات الطبية الطارئة والاستجابة السريعة في حالات الأزمات والكوارث وفق أعلى معايير الجودة والممارسات الدولية، وبالتالي النهوض بقطاع الإسعاف في الدولة الساعية لتعزيز مكانتها الريادية في شتى القطاعات والمجالات الخدمية، مشيراً إلى استعداد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتقديم كل أشكال الدعم التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل في الإسعاف الوطني والنهوض بخدماته المقدمة بما ينسجم مع رؤية حكومة الإمارات وسعيها المتواصل في تبوء المركز الأول في مختلف المجالات.

وشكر المهندس محمد سالم حبوش، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وفرقها على الدعم المتواصل والفاعل في تعزيز جهود وعمليات الإسعاف الوطني في إمارة رأس الخيمة.

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