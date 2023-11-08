محمد بن راشد يتفقد مشروع يقند الراس لرائدة أعمال إماراتية

محمد بن راشد يتفقد مشروع يقند الراس لرائدة أعمال إماراتية
التاريخ
11/8/2023 3:00:49 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع "يقند الرأس" أول علامة تجارية محلية لصنع الشاي، لرائدة الأعمال الإماراتية فاطمة الموسوي، حيث شاركت به ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.
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