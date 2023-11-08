محمد بن راشد يتفقد مشروع يقند الراس لرائدة أعمال إماراتية

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع "يقند الرأس" أول علامة تجارية محلية لصنع الشاي، لرائدة الأعمال الإماراتية فاطمة الموسوي، حيث شاركت به ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

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