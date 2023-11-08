أمطار على مناطق متفرقة وجريان الأودية في الفجيرة

سقطت اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة خاصة الشمالية والشرقية، وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان الأودية والسيول في الفجيرة في أودية حشنة وشوكة وثوبان ووادي الحلو بالشارقة ووادي طوى وأوسمة برأس الخيمة، وسقطت أمطار غزيرة على الفجيرة في أوحلة وشارع مليحة – كلباء، وكانت متوسطة على محافز والمدام وغزيرة في مليحة بالشارقة.

كما سقطت أمطار غزيرة في رأس الخيمة على المنيعي والحويلات ومسافي وشرق شوكة

ومتوسطة على حبحب وحتا بدبي وعلى طريق شوكة – العجيلي وعلى طريق جبل جيس، وكانت متوسطة على فلج المعلا والراشدية والطويين وثوبان بأم القيوين والخليبية في الفجيرة ومتوسطة على الغيل وكدرا في رأس الخيمة، وخفيفة على الحراي والزبارة في خورفكان

واستمر طقس اليوم "الأربعاء" غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع تكوّن بعض السحب الركامية صاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية والجزر وامتدت إلى بعض المناطق الغربية، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، والبحر متوسط اضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وبحسب المركز الوطني سجلت اليوم أقل أعلى درجة حرارة على الدولة في سويحان بالعين بمقدار 34.5 درجة مئوية عند الساعة 2:45 ظهرا، وسجلت أقل درجة على جبل جيس في رأس الخيمة بمقدار12.3 درجة مئوية عند الساعة 3:15 فجرا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس يوم غد "الخميس" صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

ويتوقع أن يكون طقس الجمعة صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية غرباً وشرقا قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ويكون رطب ليلا وصباح السبت.



من جهة أخرى، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد عصر اليوم زلزال بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر في بحر باندا عند الساعة 5:2 عصرا بالتوقيت المحلي للإمارات.

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