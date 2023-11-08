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عبدالله بن زايد ووزير خارجية قبرص يبحثان هاتفيا الأوضاع الإنسانية في المنطقة

11/8/2023 3:00:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية
جمهورية قبرص ، آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والتداعيات الإنسانية للأزمة الراهنة على المدنيين.

وناقش الوزيران سبل تعزيز المساعي الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في المنطقة والعمل من أجل ضمان حماية أرواح كافة المدنيين ، كما بحثا جهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين.

وفي هذا الصدد ، أطلع معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص سموه على مبادرة بلاده لإنشاء ممر بحري يؤدي إلى تدفق مستدام للمساعدات الإنسانية للمدنيين ؛ وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان هذه المبادرة الإنسانية من جمهورية قبرص الصديقة.

وأكد سموه أهمية تعزيز كافة المبادرات الإنسانية لتلبية احتياجات أهالي غزة والتخفيف من معاناتهم.

كما أشار سموه إلى أهمية العمل من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها في الاستقرار والأمن المستدام.


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