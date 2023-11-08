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ريال سوسيداد يهزم بنفيكا بثلاثية ويخطو نحو بلوغ دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا

11/8/2023 3:00:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


اتخذ ريال سوسيداد الإسباني خطوة هامة نحو بلوغ دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة.

ورفع سوسيداد رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان الإيطالي، الذي سيحل ضيفا على ريد بول سالزبورج النمساوي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

على الجانب الأخر، يحتل بنفيكا المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

وتقدم سوسيداد في الدقيقة السادسة عن طريق ميكيل ميرينو، قبل أن يضيف زميله ميكيل أوريازبال الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 21 سجل أندير بارينتشيا الهدف الثالث لسوسيداد، فيما سجل رافا سيلفا الهدف الوحيد لبنفيكا في الدقيقة 59.

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