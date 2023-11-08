يونيون برلين الألماني يحصل على أول نقطة بتعادل مثير مع نابولي في دوري أبطال أوروبا

تعادل يونيون برلين الألماني مع مضيفه نابولي الإيطالي 1 /1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأهدر نابولي بتعادله فرصة مزاحمة ريال مدريد الإسباني على الصدارة ولو بصفة مؤقتة.

وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف الريال الذي

يستضيف سبورتنج براجا البرتغالي صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

على الجانب الأخر، حصل يونيون برلين على أول نقطة له في مشواره بالمسابقة.

وتقدم نابولي عن طريق ماتيو بوليتانو في الدقيقة 39، قبل أن يدرك يونيون برلين التعادل عن طريق ديفيد داترو فوفانا في الدقيقة 52.

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