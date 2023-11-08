«سند» تفتتح أول مركز عالمي معتمد لصيانة محرّكات «ليب» في أبوظبي

افتتحت مجموعة سند المتخصصة في هندسة الطيران وحلول التمويل، مركزها المعتمد لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات «ليب» كأول مركز لصيانة محركات الطائرات الموفرة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ويوفر المركز الجديد صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب»، على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع، كما يوفر قدرات وتقنيات متقدمة تدعم الشبكة العالمية لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب». وعرضت سند خلال افتتاح مركزها الجديد في أبوظبي، أول محرّك «ليب» تمّ إدخاله وإنجاز العمل عليه في وقت قياسي من شركة «فلاي دبي»، وتمّ إنجازه بعد 4 أشهر فقط، من المقرر أن يقدم المركز الجديد خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة الشاملة لأكثر من 450 محركاً من طراز «ليب». وأنجزت سند تحسينات كبيرة على منشآتها في أبوظبي باستثمارات تتجاوز 100 مليون درهم؛ تركزت على الآلات والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.

علامة بارزة

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: يُمثل افتتاح مركز سند لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» علامة بارزة في مسيرة قطاع الطيران، نعزّز من خلالها شراكتنا مع «جنرال إلكتريك للطيران» و«سافران لمحرّكات الطائرات». وتفخر سند بكونها أول شركة في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» المعروفة بأدائها الاستثنائي وكفاءة استهلاكها للوقود، والتي رسخت سمعتها الرائدة مع طلب استثنائي يتجاوز 10000 محرّك على مستوى العالم. وتابع: يتيح تطوير هذه القدرات في الإمارات فرصة أمام المشغّلين في قطاع الطيران لتحقيق معايير عالية على صعيد الاستدامة، ونحن متحمسون بشأن فرص العمل التي يوفرها المشروع لفريق عملنا الموهوب.

فلاي دبي

وأكد ميك هيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات في «فلاي دبي» أن إنشاء مركز سند لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» في الإمارات خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في عملياتنا؛ حيث يوفر لنا حلولاً محلية تحدّ من حاجتنا إلى إرسال المحركات للصيانة خارج البلاد. وقال: يسرّ فلاي دبي أن تكون من أوائل شركات الطيران التي استفادت من مركز سند للصيانة ؛ حيث تؤكد سرعة العمليات وإنجازها في زمن قياسي في المركز الجديد على خبرة سند وكفاءتها والتزامها.

تميز وسرعة

وقال جون سلاتيري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «جنرال إلكتريك للطيران»: يؤكد تعاوننا مع سند قوّة الشراكة والابتكار في قطاع الطيران؛ والتزام سند بالتميز والسرعة في إنشاء مركزها المتطوّر لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» يجعلها جزءاً أساسياً من الشبكة العالمية المفتوحة لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب».

القدرات الجديدة

وقال نيكولاس بوتييه، نائب الرئيس للدعم والخدمات في شركة «سافران لمحركات الطائرات»: تساهم القدرات الجديدة والمتطوّرة التي تتمتع بها سند في دعم توسعة شبكتنا العالمية من محركات «سي أف إم إنترناشيونال» لمعالجة الارتفاع في الطلب على صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب»، ومواصلة تقديم الدعم والابتكار لعملائنا من شركات الطيران وفق أعلى المعايير.