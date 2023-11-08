«تومورو فاونديشن» تضخ 10 ملايين دولار استثمارات في الألعاب الإلكترونية

أعلنت «تومورو فاونديشن» TMRW Foundation، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها عن ضخها استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في استوديو الألعاب الأوروبية «سوبر جير جيمز» SuperGears Games، وانضمام جيفات يرلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ تومورو إلى مجلس المديرين التنفيذيين لـ سوبر جيرز. حيث يؤكد هذا الاستثمار الاستراتيجي من قبل تومورو فاونديشن دعم رؤية دبي ضمن أفضل المراكز العالمية في قطاع الألعاب الإلكترونية.

وأعرب جيفات يرلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«تومورو فاونديشن» عن تفاؤله قائلاً، «يعد هذا الاستثمار ضمن خططنا الاستراتيجية الهادفة لدعم نمو مشاريع الألعاب الإلكترونية والـ (ويب 3) في الإمارات، ويعتبر استثمارنا في «سوبر جير جيمز» بمثابة حجر الأساس وخطوة رائدة في إطار التعاون الدؤوب وتطوير الأعمال والتطلع برؤية مستقبلية نحو خلق فرص عالمية حقيقية في مجال الألعاب في نظام بيئي نابض بالحياة في الدولة. كما نتطلع باستمرار إلى الاستثمار في الكوادر والكفاءات وتأكيد دعمنا لرؤية دبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال الألعاب والـ (ويب 3)».

وحول الاستثمار في «سوبر جير جيمز» أضاف يرلي قائلاً: «إن التزام فريق عمل الشركة بالابتكار والشغف المستمر في تعزيز تجربة ألعاب استثنائية يتماشى تماماً مع قيمي وطموحاتي الشخصية الخاصة في صناعة الألعاب».

ويهدف هذا التعاون الوثيق القائم بين ياسين ويعقوب دميردان، مؤسسا «سوبر جير»، وجيفات يرلي، مؤسس الاستوديو الأسطوري للألعاب Crytek، ومنتج ألعاب FarCry and Crysis التي حظيت باستحسان كبير ولعبها مئات الملايين من اللاعبين، يهدف إلى تعزيز وتسريع نمو وتطوير عمليات الاستوديو الخاص بهم وتحقيق رؤيتهم المبتكرة.

تأسست «سوبر جير» المتخصصة في إنتاج أنماط ألعاب السباقات في عام 2022 في إسطنبول من قبل ياسـين ويعقوب دميـردان، اللذين يتمتعان بخبرة تزيد على 20 عاماً في تطوير ألعاب الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي وصلت إلى ملايين اللاعبين حول العالم. حيث من المقرر إطلاق امتيازهم التجاري الأول لعبة «Racing Kingdom» في الربع الأول من عام 2024، ويتعهدان من خلالها إلى إعادة التعريف بهذا النمط من الألعاب.

تتمتع لعبة Racing Kingdom بمجموعة من الميزات المبتكرة التي تتيح اللعب المخصص، وتوفر تجربة غامرة للغاية لأكثر من لاعب في آن واحد، وتستقطب بشكل واسع عشاق ألعاب السباقات من جميع المستويات سواء المبتدئين إلى المتمرسين.

وفي تعليق له حول الاستثمار قال ياسين دميردان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «سوبر جير جيمز»: «يشرفنا أن نرحب بـ «تومورو فاونديشن» كشريك مستثمر وجيفات يرلي، كعضو في المجلس الإداري لشركتنا لما يتمتع به من رؤية ثاقبة وسجل حافل من الإنجازات في قطاع الألعاب الإلكترونية. ونهدف من خلال هذا التعاون العمل معاً عن كثب لطرح Racing Kingdom إلى جمهور ومحبي الألعاب حول العالم. ونحن على ثقة تامة بأننا مع توجيهات ودعم تومورو فاونديشن سنجعل من Racing Kingdom نقطة التحول لتحقيق المزيد من النجاحات في عالم الألعاب الإلكترونية.