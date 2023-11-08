76 % من شركات المنطقة تتعهد بتخصيص ميزانيات أكبر للتقنية السحابية لتحقيق نمو متسارع

أشار أحدث تقرير صادر عن ستراتيجي& وبي دبليو سي الشرق الأوسط –بعنوان «التقنية السحابية في الشرق الأوسط: فرص جديدة للشركات ومزوّدي الخدمات السحابية»– إلى أن معدلات اعتماد التقنية في الشرق الأوسط قد تجاوزت مرحلتها الأولى، وأنها مهيأة الآن لتحقيق نمو متسارع، حيث تحصد بالفعل نسبة كبيرة من الشركات قيمة ملموسة منها.

جدير بالذكر أن هذه النتائج هي ثمرة مسح طُرح على 420 من قادة الأعمال والمتخصصين في التقنيات من مختلف القطاعات بأكبر سوقين للتقنية السحابية في الشرق الأوسط، وهما: الإمارات والمملكة العربية السعودية. ويذهب التحليل إلى أنه إذا نجح الشرق الأوسط في اللحاق بركب أوروبا من حيث نضج سوق التقنية السحابية، فسيمكن لمورّدي التقنية تحقيق إيرادات تصل إلى نحو 5.6 مليارات دولار أمريكي. أما في حال وصلت المنطقة إلى مستوى نضج سوق أمريكا الشمالية، فيمكن أن تقترب إيراداتها الجديدة المحتملة في هذا القطاع من 14 مليار دولار أمريكي.

اعتماد التقنية السحابية في المنطقة

كشف تقرير ستراتيجي& وبي دبليو سي الشرق الأوسط عن أن 85% من الشركات في المنطقة قد بدأت بالفعل رحلة تحوّلها إلى التقنية السحابية؛ حيث تستعين 32% من الشركات في المنطقة بالتقنية في مجال واحد على الأقل من مجالات عملياتها التشغيلية، وأن 35% من الشركات تعتمدها في مجالات متعدد من أعمالها، وأن 18% من الشركات تتوسع بالفعل في استخدام التقنية على مستوى جميع جوانب أعمالها. واستشرافاً للمستقبل، تخطط 68% من شركات الشرق الأوسط ترحيل غالبية عملياتها إلى التقنية في غضون العامين القادمين. ولتمويل هذه المبادرات، تعتزم 80% من الشركات إلى زيادة ميزانياتها المخصصة للتقنية السحابية على مدار العام القادم.

بالإضافة لذلك، انتقلت 90% من الشركات من نهج الاستعانة بخدمات السحابية التي يوفرها مزوّدو التقنية إلى توظيف التحديث وتطوير التطبيقات ونماذج الأعمال السحابية الأصلية التي تم تصميم بنيتها للتقنية السحابية بالأساس، من أجل حصد المزيد من ثمار مبادراتها بالتحوّل إلى التقنية.

ومن جانبه صرح نيكولاس ليوليس، رئيس قطاع في ستراتيجي& الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة بي دبليو سي، قائلاً: تشهد منطقة الشرق الأوسط تحوّلاً ملحوظاً إلى في نهجها نحو التقنية السحابية، حتى إن الفجوة بينها وبين الجهات الرائدة عالمياً تضيق بمعدل متسارعة. فبفضل الاستثمارات الحكومية الاستباقية والانتشار المتنامي لمزوّدي الخدمات السحابية من الجهات العامة، فيتوافر الآن مسار متسارع لكل من الجهات العامة والخاصة كي تستفيد من الميزات الهائلة لهذه التقنية.

قيمة التقنية السحابية

كما كشف التقرير عن أن نحو 40% من الشركات حققت بالفعل قيمة معتبرة من مبادراتها للتحوّل إلى التقنية السحابية، بما يشمل تحسين صنع القرارات (40%) أو زيادة الربحية (34%) أو توليد مسارات إيرادات جديدة (30%)، من بين جملة فوائد أخرى. وقد أشار التحليل إلى أنه على الرغم من قوة أداء الشركات التي تعتمد التقنية في الشرق الأوسط، فإنه لا يزال أمامها مجال كبير لتحسين معدلات أدائها من حيث تحقيق القيمة، فالمقارنة تظهر أن الشركات الأمريكية التي تعتمد التقنية تتفوق عليها في استخلاص القيمة من مختلف مجالات الأعمال.

ووفقاً لما جاء في التقرير، فإن كثير التحديات التي تواجه شركات الشرق الأوسط في تحقيق قيمة ملموسة تُعتبر تحديات خارجية ويمكن معالجتها من خلال الحصول على دعم من المورّدين. فعلى سبيل المثال، صرحت 47 % من الشركات التي تعتمد التقنية السحابية أنها قد واجهت مشاكل ذات صلة بمزوّدي الخدمات السحابية، مثل المخاوف المتعلقة بجودة الخدمات. في المقابل، كانت الشركات التي لا تعتمد التقنية أكثر ميلاً لتعزو التحديات التي تواجهها إلى عوامل داخلية، مثل قيود الميزانية، ومحدودية القدرات التقنية، ومشاكل الإدارة، علماً بأن 88% من الشركات التي تعتمد التقنية أفادت بتحقيق زيادة في إيراداتها على مدار الـ 6-9 أشهر الماضية.

وبحسب أكيليس دريتاس، شريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة بي دبليو سي: «توضح النتائج التي توصلنا إليها الفوائد الملموسة لاعتماد التقنية السحابية على الشركات. فنحو 40% من الشركات المشمولة بالمسح أفادت بتحقيق معدلات تحسّن مرتفعة على مستوى مختلف الأبعاد. ومن المُلاحظ أنه توجد علاقة مباشرة بين اعتماد التقنية وتحسّن أداء معدلات إجمالي الإيرادات. وفي إطار السبل التي تدرسها المؤسسات من أجل استغلال هذه الإمكانات، يقدم تقريرنا توصيات متنوعة مستمدة من الخبرات العملية لشركات نجحت في الاستفادة من ميزات التقنية السحابية».

تحقيق القيمة الكاملة للتقنية السحابية

وقد أضاف راجات تشوداري، شريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «تبين نتائجنا أن المؤسسات بوسعها تعظيم القيمة المتحققة من التقنية السحابية عن طريق اتخاذ نهج نظامي في إطار استراتيجية مخططة بدقة لاعتماد التقنية. بالإضافة لذلك، يجب أن تكون هذه الاستراتيجية قائمة على أولويات الأعمال وضوابط قوية لحوكمة التقنية، واتباع إطار عمل استباقي لبرنامج يشرك جميع المسؤولين التنفيذيين مع أبرز أصحاب المصلحة من بداية انطلاق المشروع».

وعلى وجه التحديد، كشف التحليل أيضاً عن أربع خطوات أساسية تطبقها الشركات التي تعتمد التقنية السحابية من أجل الاستغلال الأمثل للقيمة من التقنية، وهي:

1.

تبني نهج شامل

تتبنى الشركات التي تعتمد التقنية السحابية نهجاً شاملاً يستند إلى رؤية محددة بوضوح وتدعمه خارطة طريق تصميمية محكمة وإطار عمل قوي للحوكمة، بما يتماشى مع الأهداف المحددة للأعمال. وعلى الأغلب توظّف هذه الشركات التقنية السحابية لعدة أغراض تشمل تمكين الشركات من تحديد أولوياتها ذات الصلة باستراتيجيات البنية التحتية وآليات ترحيل البيانات لكل تطبيق على حدة، وهو ما يضمن تحقيق القيمة بشكلٍ فعال.

2.

بناء تحالفات أقوى على مستوى المسؤولين التنفيذيين

تنجح الشركات التي تعتمد التقنية السحابية في بناء تحالفات قوية بين المسؤولين التنفيذيين في قطاعي الأعمال والتقنيات، إذ يدرك الرؤساء التنفيذيون لتقنية المعلومات وأيضاً الفرق التقنية بهذه الشركات أن التحوّل إلى التقنية السحابية يحتاج إلى جهد جماعي، ومن ثم يتعاونون بشكل وثيق منذ المراحل الأولى للتخطيط ورصد الميزانية وجمع المتطلبات.

3.

التأكيد على ضوابط التقنية السحابية وآليات حوكمتها

تُعتبر الشركات التي تعتمد التقنية السحابية أكثر تطوراً من الشركات الأخرى، تحديداً فيما يتعلق بتبني الممارسات الرائدة في الحوكمة السحابية وتجنب مخاطرها وتحديد ضوابطها. وعلى الأرجح تخصص هذه الشركات موارد مكرسة للحوكمة السحابية، وتضع ضوابط خاصة صارمة لنشر التقنية، إلى جانب آليات محكمة لتقييم المسؤولية المشتركة مع مزوّدي الخدمات السحابية المهنية والمُدارة.

4.

وضع استراتيجية صارمة للبيانات وتحليلاتها وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي

غالباً ما تضع الشركات التي تعتمد التقنية السحابية استراتيجية للبيانات على المستوى المؤسسي مقارنة بالشركات الأخرى (73% للأولى مقابل 42% للثانية). ويعني ذلك أن هذه الشركات قد طورت بالفعل بنية مبسطة وفعالة لتحديث البيانات لعرضها بشكل متكامل، وإنشاء هياكل للحوكمة، وتطوير المهارات اللازمة، وإجراء التغييرات التشغيلية الضرورية للتحوّل إلى مؤسسات قائمة على البيانات.

كما يناقش التقرير أيضاً خمسة اعتبارات أساسية لمزوّدي الخدمات السحابية المهنية والمُدارة التي تريد الحفاظ على تنافسيتها ونجاحها في تلبية احتياجات عملائها المتغيرة. فقد ركزت التوصيات التي جاءت في التقرير على تبني التقنية السحابية الأصلية، وتحقيق التميز في مختلف جوانب المجال، وتعزيز عنصر الأمن في المقام الأول، وإبرام الشراكات مع مزوّدي الخدمات السحابية من الجهات العامة، وتسليط الضوء على نقاط القوة المتفردة.