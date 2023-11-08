52.5 مليون درهم أرباح «أرامكس» في 9 شهور.. والإيرادات 4.17 مليار درهم

بلغت الأرباح الصافية لشركة «أرامكس» 52.5 مليون درهم في 9 شهور بتراجع 60%، من 131.5 مليون درهم في فترة المقارنة من العام 2022. فيما تراجعت إيرادات الشركة 5% إلى 4.17 مليارات درهم.

وأعلنت الشركة عن صافي أرباح بقيمة 9.6 ملايين درهم في الربع الثالث من العام 2023، بانخفاض ملحوظ بالمقارنة مع 39.6 مليون درهم والتي تم تسجيلها في الربع الثالث من العام 2022.

وحافظت أرامكس على أدائها وحققت المجموعة إيرادات بلغت 1.35 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2023. ويمثل هذا انخفاضاً معتدلاً بنسبة 5% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى تقلبات أسعار صرف العملات وتحديات الاقتصاد الكلي وضعف نشاط التجزئة العالمي في بعض الأسواق. وعند استثناء تأثير أسعار صرف العملات، انخفضت الإيرادات بنسبة 2%.

وأكدت نتائج هذا الربع من العام على مدى مرونة الشركة، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال ما حققته الشركة من زيادة ملحوظة بنسبة 4% على أساس سنوي في الربح الإجمالي والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة 134 مليون درهم للربع الثالث من العام 2023. ويعود هذا التقدم الذي أحرزته الشركة إلى التدابير الاستباقية لدفع كفاءة العمليات وتعزيز الأداء العام وتحسين إدارة المصاريف العامة والإدارية الموحدة للمجموعة للأعمال العضوية (باستثناء «ماي يو إس»). كما أدت الإدارة الحكيمة للتكاليف إلى تحقيق هوامش قوية في الربع الثالث، مع هامش ربح إجمالي قدره 25% وهامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 10%.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف الانخفاض في صافي الدخل إلى مصاريف الفوائد المرتبطة بصفقة الاستحواذ على منصة «ماي يو إس» بسبب الزيادة الحادة في أسعار الفائدة منذ هذه الصفقة. وبالتالي، بلغ صافي الدخل من العمليات الاعتيادية باستثناء تأثير صرف العملات والزيادة في نفقات قروض التمويل 30.4 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2023، بانخفاض قدره 23% على أساس سنوي.

وحافظت أرامكس على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغت نسبة صافي الدين 2.6 ضعف من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بالإضافة إلى رصيد نقدي قوي بلغ 604 ملايين درهم بحلول 30 سبتمبر 2023.

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «نجحت أرامكس في المحافظة على ثباتها والتزامها بالعمل وفق إطارها الاستراتيجي الذي يتمحور حول الكفاءة التشغيلية وتسجيل مبيعات عالية الجودة وضمان الإدارة الصارمة للتكاليف، وذلك على الرغم من استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وكان تركيزنا وبشكل أساسي، منصباً على تحسين التكلفة والمحافظة على تسجيل هوامش تشغيلية ثابتة، حتى في ظل تقلبات أسعار صرف العملات وارتفاع معدلات الفائدة».