دو تشارك في قمة الشمول 2023 تعزيزاً لممارسات التمكين وخلق الفرص للجميع

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن مشاركتها في قمة الشمول في بيئة العمل 2023 كشريك لتقنيات وخدمات الاتصال. وستشهد القمة التي تُعقد فعالياتها يومي 9 و10 نوفمبر الجاري في «مركز أبوظبي للطاقة»، تنظيم حلقات نقاش وجلسات حوارية حول الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني في دعم ممارسات التنوع والشمول وتمكين الشباب. وسيشارك أعضاء مجلس دو للشباب في مجموعة من حلقات النقاش خلال القمة بهدف تبادل الأفكار والرؤى والخبرات مع المشاركين.

وقالت فاطمة العفيفي، مدير إدارة تنفيذي لقسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية في دو: "

تسعى دو دائماً إلى خلق ثقافة مؤسسية حاضنة للإبداع وتدعم ممارسات التنوع والشمول وتمكين الشباب في بيئة العمل، وذلك انطلاقاً من إدراكها لأهمية تمتع الجميع بالقدرة على التعبير عن أفكارهم والمساهمة بفعالية في دعم رؤى دولة الإمارات وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. ونحن فخورون للغاية بمشاركتنا في قمة الشمول 2023، إذ تنسجم أهداف القمة مع إيماننا الراسخ بأهمية تعزيز ممارسات التنوع وتمهيد الطريق نحو مجتمع يقدم فرصاً متكافئة للجميع، ويراعي إمكانات كل فرد، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى دعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات بدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتعكس مشاركتنا في هذه القمة وغيرها من المبادرات والفعاليات المؤثرة، حرصنا على المساهمة بدور حيوي في رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات والأجيال القادمة.

تُعد دولة الإمارات رائدة على مستوى المنطقة في مجال المساواة بين الجنسين، حيث إن 95% من خريجات المدارس الثانوية يتابعن تعليمهن في مؤسسات التعليم العالي، وتمثل الإناث 56% من خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتماشياً مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، تلتزم دو بتعزيز مستوى التوازن بين الجنسين ودعم المواهب الإماراتية، حيث تحرص الشركة على استقطاب المواهب الإماراتية الناشئة للحصول على فرص وظيفية قيّمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد التخرج. ونتيجة لهذه الجهود، تمكنت دو من مضاعفة عدد موظفيها من أبناء الإمارات منذ عام 2006، حيث يشكّل الموظفون الإماراتيون حالياً 40.9% من إجمالي القوى العاملة في الشركة، وتشكل الإناث 50% من إجمالي الموظفين الإماراتيين في الشركة.

ويتجلى التزام دو بدعم ممارسات التنوع والشمول على نحو واضح من خلال الاستثمار في البرامج التي تركز على تعزيز مهارات النساء وقدراتهن، فضلاً عن تمكين السيدات وتشجيعهن على تحقيق إمكاناتهن وتطوير حياتهن المهنية. وتوفر الشركة فرصاً وظيفية وقيادية للإناث في مختلف مجالات وجوانب الأعمال. ونتيجة لهذه الجهود، أصبحت دو أول مزود خدمات اتصال في دول مجلس التعاون الخليجي يحقق تمثيلاً نسائياً بنسبة 20% على مستوى مجلس الإدارة.

وتوفر قمة الشمول 2023 فرصة قيّمة لشركة دو لتأكيد التزامها بدعم ممارسات التنوع والمساواة والشمول وتمكين الشباب في بيئة العمل، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مبادراتها وجهودها المبذولة في هذا الإطار، بما يساهم في خلق ثقافة تشجع الجميع على المشاركة والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة وتعزيز التنمية المجتمعية.