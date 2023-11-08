«ويز إير أبوظبي» تسير رحلات إلى كازاخستان 3 مرات أسبوعياً

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، عن بدء تسيير رحلات جوية جديدة إلى مدينة تركستان في كازاخستان، والتي تعد إحدى أهم المدن التاريخية في آسيا الوسطى، وذلك في إطار التزام الشركة بتوفير المزيد من رحلات السفر للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وكازاخستان.

ومن المقرر أن تسير ويز «إير أبوظبي» رحلاتها إلى تركستان بمعدل 3 مرات في الأسبوع أيام الثلاثاء، والخميس، والسبت، وذلك اعتباراً من 16 يناير 2024، وتبدأ أسعار التذاكر من 159 درهماً، وتتوفر على الموقع الإلكتروني wizzair، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وقال يوهان إيدهاغن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: «يسرنا توسيع شبكة وجهاتنا وتسيير رحلاتنا من وإلى مدينة تركستان في كازاخستان ليصل عدد المدن التي نسير رحلاتنا إليها في كازاخستان إلى 3 مدن، وذلك انطلاقاً من حرصنا على توفير رحلات سفر اقتصادية تلبي تطلعات الجميع، والتزامنا بالربط بين أبوظبي وآسيا الوسطى. ونتطلع إلى استقبال محبي المغامرة على متن طائراتنا لقضاء عطلات مميزة في مُدن غنية بالتجارب قريباً لقضاء عطلة مميزة وبأسعار معقولة».

ومن جانبه قال حمدي جوفينش، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للطيران في مجموعة YDA: «يسرنا التعاون مع «ويز إير أبوظبي» بشأن إطلاق 3 رحلات أسبوعياً، ونتوقع تسيير رحلات إضافية في المستقبل تربط بين أبوظبي وكازاخستان. وتعد تركستان وجهة سفر مميزة تتمتع بمكانة مهمة في المنطقة. كما أننا وبالتعاون مع ويز إير في تركيا قمنا بتسيير رحلات جوية إلى مطار دالامان، ونتطلع إلى المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة».

وتقع تركستان في قلب كازاخستان، وتجمع المدينة بين التاريخ والثقافة والطبيعة الخلابة، والمعالم التراثية المميزة، حيث تضم معالم معمارية تشمل ضريح خوجة أحمد يساوي وهو أول تراث كازاخي معترف به من قبل اليونسكو كموقع للتراث العالمي. كما تقدم تركستان لزوارها تجربة ثقافية غامرة، ومناظر طبيعية خلابة، تتجسد في العديد من المعالم كمنتزه سايرام-أوغام الوطني، وبحيرة إيسيك كول، فضلاً عن تميزها بالمأكولات الشعبية اللذيذة.

وبدورها تعد عاصمة دولة الإمارات أبوظبي وجهة عالمية مناسبة للعائلات، إذ تمتاز بتنوعها الثقافي وضيافتها الاستثنائية، وبتعدد خيارات الترفيه حيث تكثر فيها المنتجعات الشاطئية والعروض الثقافية المتنوعة، والمعالم الخلابة، لتجمع بين الطبيعة الخلابة والتطور العمراني المعاصر، وتقدم لزوارها تجارب سياحية غنية وثقافة نابضة بالحياة، إلى جانب مجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية والمغامرات المتنوعة لتلبية متطلبات الزوار من مختلف الفئات العمرية.

وتؤمن الشركة لجميع المسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.