«لوتاه للوقود الحيوي» و«أتموسفير كور» تعززان الاقتصاد الدائري والسياحة المستدامة في المالديف

أعلنت «لوتاه للوقود الحيوي»، المتخصصة في الاقتصاد الدائري عبر إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «أتموسفير كور»، إحدى أكبر شركات الضيافة في المالديف، والتي تدير 8 منتجعات و3 علامات تجارية، وذلك بهدف توحيد جهودهما في حماية البيئة وتعزيز السياحة المستدامة.

وقع يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وإسماعيل حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة أتموسفير كور الخاصة المحدودة في جزر المالديف، مذكرة التفاهم ضمن فعاليات منتدى دبي للأعمال الذي نظمته غرفة دبي للتجارة في نوفمبر الجاري.

ويأتي هذا التعاون تأكيداً على التزام لوتاه للوقود الحيوي وأتموسفير كور خفض النفايات وإعادة تدوير الموارد وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري من أجل ضمان كوكب أكثر صحةً للأجيال المقبلة، كما توسع الشراكة نطاق العمليات الدولية لشركة لوتاه للوقود الحيوي، والمساهمة في مبادرات الطاقة النظيفة، والمناطق البحرية المحمية، والسياحة المستدامة في المالديف.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تعزيز الاقتصاد الدائري في المالديف، وإدخال الوقود الحيوي الصديق للبيئة، الذي تنتجه شركة لوتاه للوقود الحيوي، في المنتجعات التي تديرها شركة أتموسفير كور، الأمر الذي يخفض بشكل كبير من البصمة الكربونية لعملياتها التشغيلية والمساهمة في بناء صناعة سياحية مستدامة في المالديف.

كذلك، يسهم التعاون بين الطرفين في استكشاف جدوى جمع وإعادة تدوير زيت الطهي المستخدم من المنتجعات والفنادق والعائلات في المالديف من خلال مصنع لوتاه للوقود الحيوي في جزر المالديف، بحيث تسهم في توفير فرص عمل جديدة في مجال الاقتصاد الدائري وتدعم جهود تقليل اعتماد المالديف على الوقود التقليدي، الأمر الذي يتماشى مع التزام جزر المالديف بالاستدامة البيئية، والأهداف الطموحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، قال يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي: «تمثل شراكتنا مع أتموسفير كور خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الدائري والسياحة المستدامة، ويسهم المحيط الهندي الخلاب الذي يحيط بجزر المالديف بدور رئيسي في دعم اقتصاد البلاد، الذي يعتمد على الثروة السمكية والبحرية والسياحة. ونفخر بالعمل مع أتموسفير كور وحكومة المالديف لبناء منظومة متطورة للاقتصاد الدائري والطاقة. كذلك، تسهم مذكرة التفاهم على تعزيز شراكتنا الحالية مع شركة فيناكا، المسؤولة عن الكهرباء والماء وخدمات الصرف الصحي في المالديف، من خلال توفير المواد لإنتاج الوقود الحيوي محلياً في مصنع لوتاه لإنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستعملة في المالديف».

من جانبه، قال إسماعيل حلمي رئيس مجلس إدارة شركة أتموسفير كور: «نحرص في أتموسفير كور على المحافظة على البيئة وتوفير تجربة عطلة بمستويات عالمية. وتتيح لنا هذه الشراكة رفع مستوى التزامنا بالمسؤولية البيئية، وضمان تمتع الضيوف بالجمال الطبيعي للمالديف دون الإضرار بها. ونحن ملتزمون بأن نكون مثالاً يحتذى للقطاع السياحي بالتأكيد على إمكانية المواءمة بين المحافظة على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي».

الجدير بالذكر أن شركة لوتاه للوقود الحيوي وقعت في أبريل 2023 على اتفاقية مع شركة فيناكا، المسؤولة عن الكهرباء والماء وخدمات الصرف الصحي في المالديف، لتأسيس أول مصنع لإنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستعملة في المالديف. ويعتبر المصنع الأول لشركة لوتاه للوقود الحيوي خارج دولة الإمارات تأكيداً على حرصها على توسيع نطاق الحلول المستدامة المبتكرة التي تقدمها لتلبية متطلبات الطاقة على الأمد البعيد باستخدام بدائل نظيفة تتوافق مع مرتكزات الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.

وتعتبر جمهورية المالديف من أكثر دول العالم اهتماماً بالاستدامة البيئية، حيث أطلقت العديد من المشاريع التي تستهدف مكافحة تأثيرات وتداعيات التغير المناخي على البلاد التي تقع معظم جزرها على مسافات قريبة فوق سطح البحر.