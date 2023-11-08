«كوب 28» فرصة كبيرة أمام الشركات الناشئة لنمو أعمالها في الاقتصاد الدائري

أكدت بروفيسور هيذر ماكغريجور – عميد ورئيس جامعة هيريوت وات دبي أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف بشأن تغير المناخ (COP28) في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي يمثل فرصة لتوحيد العالم والاتفاق على حلول عملية وطموحة لتغير المناخ ألا وهو التحدي العالمي الأكثر إلحاحاً في عصرنا، وأنه يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الناشئة لتسريع ونمو أعمالها وخاصة في مجالات الاقتصاد الدائري والأنشطة البيئية.

وقالت ماكغريجور سيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بمثابة لحظة تاريخية، حيث سيقوم العالم بتقييم التقدم الذي أحرزه لتحقيق أهداف اتفاق باريس. في دولة الإمارات يمكننا أن نكون على يقين من أن رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ستعمل على ضمان اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإعادة العالم إلى المسار الصحيح بحلول عام 2030، وسوف تمثل التزام دولة الإمارات الدائم بمعالجة أزمة المناخ، وتسريع التقدم نحو عالم أفضل وأكثر أمناً وازدهاراً.

حدث عالمي

وأضافت ماكغريجور: إن حدثاً عالمياً مثل هذا يتطلب المال والوقت، ليس فقط من قِبل الدولة المضيفة ولكن أيضاً جميع الدول المشاركة. وكما شهدنا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP26) في عام 2021 (جلاسكو) ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في عام 2022 (شرم الشيخ)، سيجلب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) عدداً كبيراً من الوفود من الصناعات المختلفة والحكومات والأوساط الأكاديمية من جميع أنحاء العالم، وتتوقع دولة الإمارات العربية المتحدة حضور أكثر من 70.000 زائر، بما في ذلك أكثر من 140 من رؤساء الدول وزعماء الحكومات. لذلك هذا الحدث شديد الأهمية.

وقالت ماكغريجور إن المؤتمر سيحقق أهدافه وسيثبت أهميته خصوصاً إذا تمكنا من الحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية. وقد تم الاتفاق على ذلك من قبل ما يقرب من 200 دولة في باريس في عام 2015، ومن الضروري تجنب التأثيرات الأكثر ضرراً لتغير المناخ، وفقاً لهيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). إن الجمع بين حكومات ما يقرب من 200 دولة، وأكبر الشركات في العالم، يوفر إمكانية التوصل إلى اتفاق عالمي حقيقي بشأن العديد من المسائل. الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باريس، على سبيل المثال، وفقاً للأمم المتحدة، أدى إلى عمل مناخي شبه عالمي.

إن الحفاظ على هذا الهدف سيكون له منفعة كبيرة للعالم، ويعتبر هذا بالطبع أولوية للحدث. ولكن تجربتي الشخصية في مثل هذه الاجتماعات السابقة (كنت منخرطاً بشكل كبير في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في جلاسكو، وكنت أسافر إلى دافوس لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2008) فبلا شك سيكون هناك العديد من الفوائد التي تعود علينا محلياً. لا يتعلق الأمر بعدد الأشخاص الذين سيزورون فقط، بل بنوع الزائر وقوة تأثيره.

زوار من حول العالم

ومن حيث الأرقام، سيكون عدد الزوار كبيراً. ففى جلاسكو في عام 2021، جمعت الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف 120 من قادة العالم وأكثر من 40 ألف مشارك مسجل، بما في ذلك 22274 مندوباً حزبياً و14124 مراقباً و3886 إعلامياً. حضر ما مجموعه 49,704 شخصاً في عام 2022، مما يعني أن COP27 تجاوزت وضع COP26 كأكبر مؤتمر في التاريخ بأكثر من 10000 مشارك. والآن، من المتوقع أن يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك قادة العالم والمنظمات غير الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمقيمين والشباب. آخر مرة استقبلنا فيها هذا العدد الكبير من الزوار من حول العالم كانت عندما قامت الإمارات العربية المتحدة بتنظيم إكسبو 2020 على مدار ستة أشهر، ولكن هذه المرة، الفعالية ممتدة فقط على مدار أسبوعين. سيكون زوارنا أيضاً من كبار الشخصيات، من رؤساء دول ووزراء حكومات من حوالي 200 دولة، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات في العالم.

وقالت ماكغريجور إن دولة الإمارات تتمتع بقيادة ملهمة ورشيدة وذات رؤية وواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، لذا جميع الشخصيات من حول العالم سوف يأتون إلى الإمارات أرض الفرص لحضور هذا الحدث العالمي.

مركز للمناخ

وحول مبادرة الجامعة للمشاركة في «كوب 28» قالت ماكغريجور: سنفتتح مركزاً للمناخ لمدة أسبوعين كاملين طوال مدة المؤتمر، حيث يمكن للزوار أن يستخدموه كمقر لأعمالهم وسيكون مركزاً للفعاليات والأنشطة والمناقشات، وسنعرض شركات التكنولوجيا النظيفة وتقنياتها. لدينا أيضاً جدول زمني للأحداث اليومية التي ستعكس وتناقش موضوعات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، في حرمنا الجامعي بمجمع دبي للمعرفة، والذي يقع على بُعد 20 دقيقة فقط من مدينة إكسبو دبي. ونرحب بجميع الزوار، إن كوننا جزءاً من دولة الإمارات في مثل هذه اللحظة المثيرة هو أمر يجب علينا جميعاً أن نسعى للاستفادة منه وتحقيق أهدافه.

ظاهرة دافوس

وأضافت ماكغريجور: عادة ما أتواجد في دافوس في شهر يناير من كل عام للتأكد من أنني أستطيع رؤية الكثير من الأشخاص الرئيسيين في نفس الوقت. نشرت شركة ماكينزي مقالاً هذا العام تشرح فيه ظاهرة دافوس، حيث وصف إينو دي بوير، الشريك الرئيسي في ماكينزي، الاجتماع بأنه «موعد سريع لنمو الأعمال». يقول تريسي فرانسيس، أحد كبار شركاء ماكينزي، إن قيمة اجتماع دافوس تكمن في التفاعل الإنساني بين العديد من الأنواع المختلفة من الكيانات - الشركات الناشئة، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات الحكومية، والشركات. هناك الكثير من المناقشات عن نظام عالمي جديد، لكنني أعتقد أن مجرد التواجد شخصياً وتبادل الأفكار يعزز التواصل. هذا ما سيجلبه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) إلى دولة الإمارات.