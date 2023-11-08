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انهيار أرباح بوينج خلال الربع الثالث من 1.1 مليار دولار إلى 68 مليوناً فقط

11/8/2023 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت أرباح شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة بوينج خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 68.1 مليون دولار مقابل 1.13 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت أرباح السهم الواحد 0.47 دولار مقابل 7.84 دولارات خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه بلغت الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة إلى 635.5 مليون دولار بما يعادل 4.36 دولارات للسهم الواحد، في حين كان المحللون يتوقعون أن تكون الأرباح 3.99 دولارات للسهم الواحد.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة طفيفة إلى 2.52 مليار دولار مقابل 2.51 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وفي الشهر الماضي خفضت بوينج عدد الطائرات التي تستهدف تسليمها سنوياً إلى 737 طائرة فقط بسبب وجود مشكلات في الجودة تؤثر على إنتاج أكثر طائراتها مبيعاً.

وقالت بوينج إنها تتوقع تسليم ما بين 375 و400 طائرة من الطائرات ذات الممر الواحد خلال العام الحالي، وذلك بعد شهر من إصدار مسؤولي الشركة مذكرة أكثر حذراً، بالقول إن حجم تسليمات هذا الطراز سيكون في حدود 400 طائرة، بعد أن اتضح أن إصلاحات جزء من جسم الطائرة أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

في الوقت نفسه أبقت بوينج على استهدافها تحقيق تدفقات نقدية حرة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار خلال العام الحالي، وأكدت استهدافها مضاعفة التدفقات النقدية إلى 10 مليارات دولار بحلول منتصف العقد الحالي. كما أبقت الشركة على المستهدف لتسليمات الطائرة بوينج 787 دريملاينر وهي مصدر أساسي آخر للإيرادات.

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