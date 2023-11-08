Thursday, 09 November 2023 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دراغي يؤكد حدوث ركود في منطقة اليورو بنهاية 2023

11/8/2023 3:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، حدوث ركود في منطقة اليورو بنهاية عام 2023.

وأوضح دراغي، أمام مؤتمر في بروكسل اليوم، نظمته صحيفة «فاينانشال تايمز»، أنه أمر شبه مؤكد أن منطقة اليورو ستشهد ركوداً بحلول نهاية 2023، مرجحاً أن الركود لن يكون عميقاً أو مزعزعاً للاستقرار.

ونقلت الصحيفة عن رئيس وزراء إيطاليا السابق قوله: «من شبه المؤكد أننا سنمر بركود بحلول نهاية العام»، مشيراً إلى أنه من الواضح للغاية أن أول ربعين من العام المقبل سيُظهران ذلك.

وجاءت التصريحات في أعقاب أنباء عن معاناة اقتصاد المنطقة من انكماش خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وزادت ألمانيا من وطأة ذلك، إضافة إلى الزيادات المتتالية في معدل الفائدة التي هدفت إلى السيطرة على التضخم.

MENAFN08112023000110011019ID1107396500

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث