دراغي يؤكد حدوث ركود في منطقة اليورو بنهاية 2023

أكد محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، حدوث ركود في منطقة اليورو بنهاية عام 2023.

وأوضح دراغي، أمام مؤتمر في بروكسل اليوم، نظمته صحيفة «فاينانشال تايمز»، أنه أمر شبه مؤكد أن منطقة اليورو ستشهد ركوداً بحلول نهاية 2023، مرجحاً أن الركود لن يكون عميقاً أو مزعزعاً للاستقرار.

ونقلت الصحيفة عن رئيس وزراء إيطاليا السابق قوله: «من شبه المؤكد أننا سنمر بركود بحلول نهاية العام»، مشيراً إلى أنه من الواضح للغاية أن أول ربعين من العام المقبل سيُظهران ذلك.

وجاءت التصريحات في أعقاب أنباء عن معاناة اقتصاد المنطقة من انكماش خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وزادت ألمانيا من وطأة ذلك، إضافة إلى الزيادات المتتالية في معدل الفائدة التي هدفت إلى السيطرة على التضخم.