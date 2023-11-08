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غزة.. مفاوضات حول هدنة من ثلاثة أيام مقابل إطلاق 12 رهينة

11/8/2023 3:00:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مصدر مقرب من حركة حماس وجود مفاوضات مع إسرائيل بوساطة قطرية حول "هدنة من ثلاثة أيام" في مقابل إطلاق سراح 12 رهينة "نصفهم أمريكيون".

وأكد المصدر أن إحراز تقدم حول الهدنة متوقف حالياً على "مدة" الهدنة و"شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات قتالية واسعة النطاق".

وبحسب المصدر فإن "قطر تنتظر الرد الإسرائيلي".

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