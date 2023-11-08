غزة.. مفاوضات حول هدنة من ثلاثة أيام مقابل إطلاق 12 رهينة

غزة.. مفاوضات حول هدنة من ثلاثة أيام مقابل إطلاق 12 رهينة
التاريخ
11/8/2023 3:00:20 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مصدر مقرب من حركة حماس وجود مفاوضات مع إسرائيل بوساطة قطرية حول "هدنة من ثلاثة أيام" في مقابل إطلاق سراح 12 رهينة "نصفهم أمريكيون".
وأكد المصدر أن إحراز تقدم حول الهدنة متوقف حالياً على "مدة" الهدنة و"شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات قتالية واسعة النطاق".
وبحسب المصدر فإن "قطر تنتظر الرد الإسرائيلي".
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