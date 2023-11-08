5 طائرات جديدة تحمل تجهيزات للمستشفى الميداني الإماراتي في غزة

انطلقت 5 طائرات إماراتية جديدة تحمل مستلزمات للمستشفى الميداني المزمع إقامته داخل قطاع غزة ليصل بذلك اجمالي عدد الطائرات إلى 16 طائرة.

وسيتم تفريغ حمولة هذه الطائرات في مدينة العريش المصرية، حيث يتم هناك تجميع كافة التجهيزات والمعدات والمتطلبات اللازمة لإقامة وتشغيل المستشفى الميداني الإماراتي.

وكانت دولة الإمارات خلال اليومين الماضيين سيرت جسرا جويا لنقل معدات المستشفى في إطار عملية الفارس الشهم 3 التي أطلقتها ضمن جهودها للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.