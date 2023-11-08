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اعتماد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة

11/8/2023 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. كما شهد الاجتماع إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًّا بين دول المجلس.

وأكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون المباركة، في ظل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، الذين أولوا اهتمامهم لمنجزات للتعاون الأمني الخليجي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، الذي عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية في سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية، وبحضور وزراء الداخلية بدول المجلس.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وأبرزها تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وفق برنامج زمني محدد، وتدشين مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً بين دول المجلس في مرحلته الأولى، والتوجيه بإعداد (استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات)، والاطلاع على الحملات الأمنية التوعوية.

كما أقيم على هامش الاجتماع حفل تكريم البحوث الفائزة بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز، رحمه الله، للبحوث الأمنية للفترة 2022 -2023.

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