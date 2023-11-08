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البيت الأبيض: أكثر من 80 شاحنة مساعدات دخلت غزة في 24 ساعة

11/8/2023 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال البيت الأبيض إن أكثر من 80 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وإن ما بين 500 و600 أمريكي لم يخرجوا بعد من القطاع الفلسطيني.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "نعلم أننا أخرجنا 400 أو نحو ذلك حتى الآن، ويترك ذلك عددا يساوي نحو 500 أو 600 باقين حينما نعدّ أفراد الأسر الموجودين هناك".

وخرج الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في موكب مغادر لشمال غزة اليوم "الأربعاء" بحثا عن ملاذ آمن من القصف الجوي الإسرائيلي والقتال البري الضاري بين القوات الإسرائيلي وحركة حماس.

MENAFN08112023000110011019ID1107396495

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