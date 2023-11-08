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الجيش الإسرائيلي يعلن فرار 50 ألف مدني من شمالي غزة

11/8/2023 3:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن 50 ألف مدني فروا، اليوم، من شمالي قطاع غزة إلى جنوبيه، فيما المعارك مستعرة بينه وبين «حماس».

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري: «رأينا اليوم كيف أن 50 ألفاً من سكان غزة انتقلوا من شمالي القطاع إلى جنوبيه».

وأضاف: «يغادرون لأنهم يدركون أن حماس فقدت السيطرة في الشمال، وأن الجنوب أكثر أمناً، وفيه منطقة آمنة تتوافر فيها الأدوية والمياه والأغذية».

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