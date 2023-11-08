الجيش الإسرائيلي يعلن فرار 50 ألف مدني من شمالي غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي أن 50 ألف مدني فروا، اليوم، من شمالي قطاع غزة إلى جنوبيه، فيما المعارك مستعرة بينه وبين «حماس».
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري: «رأينا اليوم كيف أن 50 ألفاً من سكان غزة انتقلوا من شمالي القطاع إلى جنوبيه».
وأضاف: «يغادرون لأنهم يدركون أن حماس فقدت السيطرة في الشمال، وأن الجنوب أكثر أمناً، وفيه منطقة آمنة تتوافر فيها الأدوية والمياه والأغذية».
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