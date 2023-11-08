الجيش الإسرائيلي يعلن فرار 50 ألف مدني من شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن 50 ألف مدني فروا، اليوم، من شمالي قطاع غزة إلى جنوبيه، فيما المعارك مستعرة بينه وبين «حماس».

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري: «رأينا اليوم كيف أن 50 ألفاً من سكان غزة انتقلوا من شمالي القطاع إلى جنوبيه».

وأضاف: «يغادرون لأنهم يدركون أن حماس فقدت السيطرة في الشمال، وأن الجنوب أكثر أمناً، وفيه منطقة آمنة تتوافر فيها الأدوية والمياه والأغذية».