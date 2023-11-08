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الأميركيون منقسمون بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة

11/8/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أظهر استطلاع للراي نشرت نتائجه وكالة أسوشيتد برس انقساما بين الأميركيين بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد ذهبت بعيدا في الرد على حركة حماس.

وبينت النتائج أن 40% من المستطلعة آراؤهم قالوا إن إسرائيل تجاوزت الحدود في ردها على حماس.

وبحسب النتائج، فإن 38% من العينة قالوا إن رد إسرائيل على حماس كان صحيحا.

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