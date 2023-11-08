(كابينت الحرب) الإسرائيلي يناقش خطة لمواجهة 7 أكتوبر بالضفة

MENAFN - Khaberni) خبرني - من المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري المصغّر لشؤون الحرب الإسرائيلي (كابينت الحرب)، مساء اليوم الأربعاء، في مقر قيادة المنطقة الوسطى في الجيش، ليبحث العديد من التطورات، على رأسها التصعيد الحاصل في الضفة الغربية المحتلة، عقب العمليات الأخيرة، ومحاولات تنفيذ عمليات أخرى.

وترمي الجلسة كذلك إلى وضع خطة لتفادي حدوث سيناريو مشابه لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تكون هذه المرة من جهة الضفة.

وذكرت صحيفة "معاريف"، اليوم الأربعاء، أن مصدراً سياسياً إسرائيلياً لم تسمّه، قال في بداية الأسبوع للمراسلين السياسيين الإسرائيليين: "نحن لسنا مستعدين لوضع يقتحم فيه آلاف الفلسطينيين من قلقيلية (في الضفة الغربية) مدينة كفار سابا. هناك حاجة للاستعداد في الضفة أيضاً".

وبحسب المصدر السياسي، فقد طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الجيش "خطة لعمليات مكثّفة في حال وقوع حدث مماثل لما حصل في السابع من أكتوبر في الضفة. يدور الحديث عن سيناريو يصل فيه ألف فلسطيني إلى مستوطنة"، مشيراً إلى أنه "يجب التحضير لرد فعل في الضفة الغربية في نفس الوقت الذي يتم فيه اتخاذ إجراءات ضد الجريمة القومية".

وسيناقش "كابينت الحرب" أيضاً استمرار الحرب على قطاع غزة ومسألة وقف إطلاق النار.

وبحسب "معاريف"، وبعدما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه طلب في محادثته الأخيرة مع نتنياهو هدنة، أوضح مسؤولون إسرائيليون أنه "لا يدور الحديث عن ممارسة ضغط أميركي في هذه المرحلة، ولكن عن طلب. خطنا لم يتغير، ولن يتم النظر في الهدنة إلا مقابل إطلاق سراح المختطفين".

والتقى رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات، يوم أمس الثلاثاء، وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، واستعرضوا أمامه تحذيرات أمنية ومخاوف جدية بشأن سيناريوهات مشابهة لهجوم "حماس" في الجنوب في 7 أكتوبر.