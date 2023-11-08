قناة إسرائيلية: مصر زادت اتصالاتها وتقترب من التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Youm7) أكدت قناة كان العبرية، نقلا عن مصادر رفيعة في مصر أن القاهرة زادت اتصالاتها وتقترب من التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة تمهيدا لصفقة تبادل الأسرى.

وفى وقت سابق كشفت مصادر مصرية مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتكثف القاهرة اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة ، وذلك بعد 5 أسابيع من الحرب الدائرة في القطاع، وذلك بحسب مصادر مصرية مطلعة.

وذكرت المصادر أن الاتصالات المصرية تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كافة الأطراف.