مصادر للقاهرة الإخبارية: لقاء بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين فى القاهرة

(MENAFN
- Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تم عقد لقاء فى القاهرة بين رئيس مجلس النواب الليب ، عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية.
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع تناول الموقف الراهن وجهود المجلسين حيالها، حيث ويأتي اللقاء في اطار عملية التشاور المستمر بين المجلسين حيال الازمة الليبية.
وأوضحت قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع عقد في أجواء ايجابية للغاية وأظهرا رغبة المجلسين في الاضطلاع بدورهما لإنهاء الانقسام السياسي الراهن في ليبيا.
وأشارت القناة إلى أن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين رئاسة مجلسي النواب والدولة حيال الأزمة الليبية.
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