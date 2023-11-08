مصادر للقاهرة الإخبارية: لقاء بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين فى القاهرة

MENAFN - Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تم عقد لقاء فى القاهرة بين رئيس مجلس النواب الليب ، عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع تناول الموقف الراهن وجهود المجلسين حيالها، حيث ويأتي اللقاء في اطار عملية التشاور المستمر بين المجلسين حيال الازمة الليبية.

وأوضحت قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع عقد في أجواء ايجابية للغاية وأظهرا رغبة المجلسين في الاضطلاع بدورهما لإنهاء الانقسام السياسي الراهن في ليبيا.

وأشارت القناة إلى أن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين رئاسة مجلسي النواب والدولة حيال الأزمة الليبية.







