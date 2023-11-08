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الصحة الفلسطينية: 26 ألف مصاب جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة

11/8/2023 2:43:48 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية ، إن هناك 26 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مشيرا إلى تنوع الإصابات بين خطيرة ومعقدة، وهناك أكثر من 6000 مصاب يحتاجون إلى العلاج خارج قطاع غزة لعدم توفر العلاج لهم داخل المستشفيات.

,أضاف أحمد عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف مركز للأحياء السكنية بالتالي كل الجرحى الذين يصلون المستشفيات عميقة ومعقدة وخطيرة لأن استخدام الاحتلال للسلاح المحرم دوليا يعقد الأمور الصحية داخل قطاع غزة.

وتابع الدكتور أشرف القدرة: "حتى هذه اللحظة لدينا عدد كبير من الشهداء لم نستطع إخراجهم من تحت الركام"، موجها رسالة إلى الدولة المصرية قائلا: "نكن كل الاحترام والتقدير لمصر التي ترعى المصابين طبيا والموقف العظيم تجاه الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى ضرورة وجود حماية دولية للحفاظ على مستشفيات قطاع غزة التي تقوم بواجبها حيال الإصابات الخطيرة للشعب الفلسطيني وإنقاذ حياة الجرحى، متابعا: "التهديد المباشر للمستشفيات والحملة المشؤومة للاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة منظومة الإسعاف يربك العمل الصحي ويجعل المنظومة الصحية في حالة خوف وقلق واستهداف مركز".







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