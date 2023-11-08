طواقم الإغاثة الأممية: الآلاف الفلسطينيين في شمال غزة يواجهون صعوبات غير مسبوقة

MENAFN - Youm7) قال العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين ما زالوا في شمال قطاع غزة؛ يواجهون صعوبات غير مسبوقة، بعد "عزلتهم" بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.



وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن المخابز في شمال القطاع توقفت عن العمل، بسبب نقص الوقود والمياه والدقيق، ولم يتم توزيع أي طعام أو مياه معبأة هناك منذ أسبوع، بالإضافة إلى أن نقص الإمدادات الطبية؛ زاد الوضع المزري بالرعاية الصحية شمال قطاع غزة بعد إعلان أن قافلة مكونة من خمس شاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ترافقها مركبتان تابعتان للجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرضت لإطلاق النار وهي في طريقها إلى تسليم الإمدادات الطبية "المنقذة للحياة" إلى مستشفيات الشفاء والقدس في مدينة غزة أمس، كما أن شاحنتين تضررتا وأصيب سائق لكن القافلة وصلت - في النهاية - إلى مستشفى الشفاء وسلمتها.



وفيما يتعلق بإجلاء السكان في الشمال، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الجيش الإسرائيلي كرر أوامر الإخلاء للسكان في الشمال، وفتح ممرا على طول شريان مروري رئيسي لمدة 4 ساعات للتحرك جنوبا.



ويقدر مراقبو الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 15 ألف شخص ربما استخدموا هذا الطريق.



وأفادت التقارير بأن ما يصل إلى ثلث المباني في شمال غزة قد دمرت أو تضررت.





وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن الملائم بالاكريشنان راجاجوبال، إن تنفيذ "الأعمال العدائية " - مع العلم بأنها ستدمر وتلحق الضرر بشكل منهجي بمساكن المدنيين والبنية التحتية؛ مما يجعل مدينة بأكملها مثل مدينة غزة غير صالحة للسكن بالنسبة للمدنيين - هو "أمر غير مقبول، ويعد جريمة حرب".