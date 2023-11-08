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الهجرة العراقية: عودة 159 نازحاً إلى مناطقهم الأصلية في ديالى

11/8/2023 2:43:46 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيڨان فائق جابرو اليوم الأربعاء عودة 159 نازحاً من مخيم قره تو في محافظة السليمانية بشكل طوعي إلى مناطق سكنهم الأصلية في محافظة ديالى، تماشياً مع البرنامج الحكومي وتنفيذاً للخطة الوطنية لإعادة النازحين.



وقالت جابرو - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "كوادر فروع الوزارة وزعت بين الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية السلع المعمرة والمساعدات الإغاثية تشجيعاً على العودة الطوعية".



وأكدت أن الأيام المقبلة ستشهد عودة المزيد من الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية لوجود رغبة حقيقية بالعودة طوعياً بسبب ما تعيشه من أوضاع داخل مخيمات النزوح.












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