وزير خارجية الأردن: العالم أدرك خطورة ما تقوم به إسرائيل لتحويل المنطقة للصراع

MENAFN - Youm7) أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن أثر الجهود الأردنية "نراه في المواقف الدولية، التي تعبر عن رأيها في الحرب"، وهناك إدراك أكبر لضرورة إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.



وقال الصفدي - في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء إن الرواية الأردنية بشأن إسرائيل، تتلخص في "إن ما يجري لا يمكن تبريره دفاعا عن النفس؛ فهي تقتل الأبرياء والنساء والشيوخ".



وأشار إلى أن هناك تغيرا واضحا في الموقف الدولي الذي كان داعما بشكل واضح لإسرائيل بعد 7 أكتوبر الماضي، واليوم بدأ العالم يدرك - ليس كارثية ما تقوم به إسرائيل - بل أنها تدفع المنطقة كلها إلى التأزيم والصراع.



وقال إن العالم يرى مشاهد القتل والتجويع وفقدان المستشفيات لأبسط مقومات علاج الجرحى، مؤكدا أن "ما نريده أن نوقف الحرب والوصول إلى وقف إطلاق النار، وإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات، والأردن بادر بجهوده الخاصة، كما حصل حينما أنزل "نشامى" القوات المسلحة الإمدادات الطبية.



وأكد أن "خطابنا كان له صدى أوسع لأنه منسجم مع قيمنا ومبادئنا برفض قتل المدنيين من الطرفين"، موضحا أنه "لا نزال في مواجهة قرار إسرائيلي يرفض أن يستمع إلى صوت العالم، الذي عبرت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة، (ثلثا العالم) قالوا - لها - /أوقفي الحرب/، لكنها لم تستمع، وهي لا تلتزم بالقانون الدولي.



ولفت الصفدي إلى أن الملك عبدالله الثاني يكرس كل إمكانيات الأردن؛ نصرة للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن حديث الملك حول التهجير قطع كل حديث، فهو خط أحمر، "وقد نقلنا هذا الموقف إلى المجتمع الدولي وشرح لهم. حيث تقر كل الدول بأنه أمر لا يمكن القبول به، ولن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن وعلى حساب الشعب الفلسطيني في حقه على إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني".



ونوه إلى أن جولات العاهل الأردني في أوروبا واتصالاته مع العالم نقل الموقف العربي والفلسطيني بشكل واضح، هذه "ليست حربا دينية بل حقوق"، لافتا إلى أن الصراع لم يبدأ في السابع من أكتوبر، وعندما نتحدث عن السياق التاريخي؛ فذلك لا يعني قبول قتل المدنيين.



وقال الصفدي: إن القفز على القضية الفلسطينية من أجل السلام بالمنطقة طرح عبثي وليس له أثر؛ فتحقيق السلام يكون من خلال حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.



وبين أن الموقف العربي يشدد على وقف الحرب وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني، كاشفا أن هناك اجتماعا وزاريا في السعودية؛ تحضيراً للقمة وسيغادر اليوم لحضوره.