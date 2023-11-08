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القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلي مكثف غربي غزة يلحق دمارا هائلا بالأبنية

11/8/2023 2:43:46 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك قصف إسرائيلي مكثف غربي قطاع غزة يلحق دمارا هائلا بالأبنية.

وفى وقت سابق أعربت ليلي بكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية عن حزنها الشديد لما يحدث في قطاع غزة من مجازر وحصار منذ أكثر من شهر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المسئولة الإقليمية بالأمم المتحدة
" لا وصف ولا مثيل للوضع على الأرض في غزة حاليا مضيفة"
الكارثة التي ارتكبتها الدول خلال الأسابيع الأربعة الماضية بالسماح بحصار 2.2 مليون فلسطيني داخل غزة أدت إلى كوارث عديدة." وفق مركز اعلام الأمم المتحدة

وأضافت المسؤولة الإقليمية في الأمم المتحدة نحن، في صندوق الأمم المتحدة للسكان، قلقون جدا على حالة السكان وبالتحديد النساء، والنساء الحوامل لافته الي أنه يوجد 50 ألف امرأة حامل، منهم 5500 امرأة على وشك الولادة خلال الأسابيع القليلة القادمة وسط تقارير عن تدمير النظام الصحي وعدم وجود أطباء مؤكدة أن استهداف الأطباء والكادر الطبي والمستشفيات بشكل مباشر أدى إلى انهيار هذا النظام.







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