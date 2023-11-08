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مفوض حقوق الإنسان يؤكد أهمية الدور المصرى لمساندة الفلسطينيين وتقديم المساعدات

11/8/2023 2:43:43 PM
(MENAFN- Youm7) أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الدور المصرى فى القضية الفلسطينية قائلا "الدور المصرى لا يمكن الاستغناء عنه فهو دور أساسى فى توصيل المساعدات ودعم ومساندة المرضى والمصابين، مشددا علي
توصيل المساعدات الانسانية لأولئك المحاصرين عن العالم ليس فى قطاع غزة ولكن ايضاً فى الضفة الغربية ومناطق أخرى لافتا إلى أنه وصلتهم تقارير عن ملجا للأيتام فى شمال غزه يحتاجون إلى مساعدات ضرورية ولكن مع انقطاع الاتصالات الايام الماضيه فقدنا الاتصال بهم.



وأشار مفوض حقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفى من القاهرة مساء اليوم عقب زيارته لرفح والعريش إلى قتل الصحفيين قائلا "إن الصحفيين الذى يوءدون عملهم ويغطون الأحداث في غزة ايضاً فقدوا حياتهم، مشيرا إلى أن هناك 32 صحفي قتلوا منذ 7 أكتوبر، مؤكدا لابد أن ننهى هذه المأساة داعيا بشكل عاجل وقف إطلاق النار. وأكد "نحتاج إلى توصيل كميات هائلة من المساعدات إلى قطاع غزة.



وقال مفوض حقوق الانسان يجب إنهاء الاحتلال الذى دام لأكثر من 56 عاما مقدما الشكر للحكومة المصرية لتيسير زيارته إلى معبر رفح والعريش رغم ضيق الوقت، مؤكدا أن حجم الاحتياجات ضخم جدا ويحتاج إلى التكاتف الدولى.



وقال مفوض الأمم لحقوق الانسان "هدف مهمتي هو معالجه بعض الموضوعات في مقدمتها المساعدات لغزةً مشيرا إلى أنه لابد أن تتواجد المنظمات الدولية بشكل قوى في الإقليم مشيرا إلى انخراطه في مناقشات مع كل حكومات العالم للازمه في إقليم الشرق الأوسط".



وعن المساعدات الانسانية لقطاع غزة قال " قبل 7 اكتوبر كان يصل 500 شاحنه مساعدات يوميا
إلى قطاع غزة وفلسطين وأنه منذ 7 أكتوبر وصل 400 شاحنه فقط مضيفا ما يحدث غير كافى وأن الحاجه الإنسانية واضحه تماما".












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