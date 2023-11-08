المشرف العام على القومى للإعاقة تستقبل سفير دولة نيبال لبحث سبل التعاون

MENAFN - Youm7) استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، بمكتبها بمقر المجلس السفير سوشيل كومار لامسال، سفير دولة نيبال بالقاهرة، في إطار تعزيز وبحث سبل التعاون في مجال الإعاقة.

وجاءت الزيارة أيضا في إطار تعرف سفير دولة نيبال بالقاهرة على دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واختصاصاته ورؤيته وأهدافه وكذلك التعرف على المشرف العام على المجلس بعد النشاط البارز والملحوظ للدكتورة إيمان كريم، فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بهم و بقضاياهم.

من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالسفير سوشيل كومار لامسال، سفير دولة نيبال بالقاهرة،، وأعربت عن خالص سعادتها بوجود سفير لإحدى الدول من الأشخاص ذوي الإعاقة الامر الذي من شأنه تعزيز النظرة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة وأدوارهم المؤسسية والوظيفية على كافة المستويات.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن اللقاء مع السفير سوشيل كومار لامسال، تناول التعرف على دور المجلس وأهم التحديات التي من الممكن أن تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة ومجهودات الدولة والمجلس فيها، وأهم التيسيرات التي تقوم بها الدولة المصرية لتوفير سبل الإتاحة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتم خلال اللقاء استعراض القوانين التي تتبنى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمتها القانون رقم 10 لسنة 2018 ، كما تطرق الحديث خلال اللقاء إلى إجراءات المجلس التنسيقية مع كافة الوزارات المعنية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك آلية تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بما يخدم القضية و احتياجاتهم وتذليل أية إشكاليات تعترض دمجهم وتمكينهم في الحياة العامة .

وعلى المستوى الدبلوماسي تم التطرق إلى الإستفادة من التجربة المصرية في مجال الأهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة في ظل إرادة سياسية و دعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كذلك التطرق إلى وجود مجلس قومي لذوي الإعاقة تفتقده دولة نيبال من شانة متابعة تطبيق القوانين و صوت الأشخاص ذوي الإعاقة هناك.

في سياق متصل اعرب السفير سوشيل كومار لامسال، سفير دولة نيبال بالقاهرة، عن سعادته بلقائه الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، وأشاد بوجود قانون يراعي حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدا أن دولة نيبال لا يوجد بها قانون كهذا وأنه سيقوم بنقل الفكرة والتجربة إلى بلاده، وأشاد بالدور المهم الذي تقوم به الدولة المصرية والمجلس في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأعرب عن تطلعه لتعاون وثيق في القريب العاجل وتبادل للخبرات.