نقابة الأطباء: نرفض أى إصدار لنسخة مشوهة من قانون المسؤولية الطبية

MENAFN - Youm7) اجتمعت قيادات لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة وكل من الدكتور محمد الوحش، والدكتور عبلة الألفي ود.سهير عبد الحميد ود.كريم بدر ود. راوية مختار بهيئة مكتب نقابة أطباء مصر ، لمناقشة العديد من القضايا المهنية بدار الحكمة بالقاهرة.





في البداية، قدم أعضاء لجنة الصحة التهنئة للدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء وللمجلس الجديد بثقة أطباء مصر وخالص الأمنيات بالتوفيق فى تحمل مسئولية هموم ومشاكل الأطباء والقطاع الطبي.





وأكد عبد الحي نقيب أطباء مصر أن سعي النقابة علي مدار سنوات طويلة كان من أجل إصدار قانون منضبط للمسئولية الطبية يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية والعقوبات تكون تعويضات للمريض فى حالة ثبوت الخطأ ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.





فيما أكد د.أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على اهتمام الرئيس بتلافى أى عوار دستورى في القانون وسرعة الانتهاء منه وأنه من المتوقع إحالة القانون من مجلس الوزراء إلي لجنة الصحة قريبا.







وصرح د. محمد فريد حمدى أمين عام النقابة أن موقف النقابة الثابت هو الرافض لأي مشروع قانون مشوه قد يؤدي إلي واقع أسوأ من الوضع الحالي وأن فلسفة قانون المسؤولية الطبية هى العدالة الناجزة للمريض والطبيب.





فيما أكد د محمد الوحش وكيل لجنة الصحة أن الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية هو جزء من أجندة تشريعية تخص الفريق الصحى كافة وأن الهدف من تلك التشريعات إتاحة خدمة صحية بجودة متميزة للمريض المصرى وبيئة أفضل للفريق الصحي.



ومن ناحيته، أكد د أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة أن التعويض العادل والجابر للضرر حال ثبوت الخطأ البشرى وليس المضاعفات الطبية المثبتة بالدوريات العلمية هى أقوى ضمانة لاستقرار الخدمة الطبية بالدولة .

وأكد مجلس نقابة مصر أن قانون المسئولية الطبية يختص بالخطأ الطبى وليس الممارسات غير القانونية وأنه يجب التفرقة بين الخطأ الطبي وبذل الجهد والعناية بالمريض والمضاعفات الطبية نتيجة التدخل الطبي وكذلك الإهمال الطبى وان تشكيل لجنة فنية محايدة للبت في المسائل الطبية امر حتمي ومعمول به في كل دول العالم بما فيها دول الخليج وآخرها الإمارات.

وأكد د. أحمد مبروك مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، أن النقابة ستقوم بالتذكير بمواد القانون الخاصة بالمسؤولية الطبية بتغطية إعلامية على مدار الأسابيع القادمة لما للقانون من أهمية قصوى.