بيطرى الجيزة: إطلاق قافلة علاجية مجانية توعوية لخدمة المربين فى البدرشين

MENAFN - Youm7) أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة إطلاق قافلة بيطرية علاجية مجانية توعوية بالاشتراك مع المركز القومي للبحو ، وذلك ضمن المشروع البحثي التابع للمركز.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وزير الزراعة السيد القصير، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت جهود القافلة بمشاركة أطباء المديرية والإدارة البيطرية بالبدرشين، وبحضور الدكتور أحمد جعفر الباحث الأول بالمشروع، عن علاج وكشف للأمراض الباطنية لعدد 44 رأس من الأبقار، و10 رؤوس من الجاموس، و280 رأس من الأغنام، و150 رأس من الماعز، و2 من الفرس، و15 رأس من الحمير، و2 من الجمال، و1 من الكلاب)، وذلك بإجمالي 404 حالة.

وشهدت القافلة رش 2500 حيوان للطفيليات الخارجية، وعلاج الأمراض التناسلية لعدد 5 رؤوس من الأبقار والجاموس، و5 رؤوس من الماعز والأغنام بإجمالي 10 رؤوس، وعلاج الدواجن لعدد 1254 من الدجاج و400 من البط، و250 من الحمام بإجمالي 1924 طائر، كما تم تنظيم ندوات للتوعية بأهمية التحصينات الوقائية والتأمين الصحي على الماشية.